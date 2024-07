È MORTO A 51 ANNI L'ATTORE KENIOTA HASSANI SHAPI, CONOSCIUTO IN ITALIA PER AVER PARTECIPATO A MOLTE SERIE TV E A LIVELLO INTERNAZIONALE PER IL RUOLO DEL MAESTRO JEDI EETH KOTH IN "STAR WARS: EPISODIO I - LA MINACCIA FANTASMA" - AD ANNUNCIARNE LA MORTE È STATO EDOARDO LEO, CON CUI AVEVA LAVORATO IN "IL CLANDESTINO": "HO PASSATO MESI E MESI ACCANTO A UN UOMO ADORABILE" - VIDEO

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

E' morto a soli 51 anni l'attore keniota Hassani Shapi, conosciuto in Italia per aver partecipato a molte fiction e commedie. Aveva lavorato per le serie tv "Intelligence - Servizi & segreti", "Squadra antimafia" e "Il Clandestino", mentre al cinema aveva preso parte a diversi film come "Lezioni di cioccolata", "Femmine contro Maschi" e "Un giorno in più". […]

E' conosciuto a livello mondiale per il ruolo del Maestro Jedi Eeth Koth in "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma" e ha partecipato a grandi produzioni internazionali come "Agente 007 - Il mondo non basta", "Irina Palm" e "Non desiderare la donna d'altri". […] Il suo ultimo ruolo è stato quello di Palitha, un meccanico che diventa detective, accanto a Edoardo Leo nella serie tv "Il Clandestino".

E' stato proprio il collega Edoardo Leo ad annunciarne la morte, con un lungo post pubblicato sui social: "Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Ho passato mesi e mesi accanto a un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie".

