È MORTO A 63 ANNI CHAD MCQUEEN, FIGLIO DEL MITICO STEVE, NOTO PER AVER INTERPRETATO IL BULLO "DUTCH" NELLA SAGA DI "KARATE KID" - L'ATTORE 63ENNE ERA APPASSIONATO DI CORSE AUTOMOBILISTICHE, MA AVEVA DOVUTO INTERROMPERE LA CARRIERA DA PILOTA NEL 2006, DOPO UN TERRIBILE INCIDENTE IN CUI AVEVA QUASI PERSO LA VITA - NON SI ERA MAI COMPLETAMENTE RIPRESO DA UNA BRUTTA CADUTA NEL 2020... - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

chad mcqueen in karate kid 2

Addio a Chad McQueen. L'attore, produttore e figlio della star Steve McQueen si è spento a 63 anni. Secondo quanto riportato da TMZ , l'uomo è morto mercoledì nella sua casa di Palm Desert, in California. Impossibile non ricordare la sua interpretazione in Karate Kid dove vestiva i panni di Dutch.

CHAD MCQUEEN È MORTO

Nel 2020 McQueen era rimasto ferito dopo una bruttissima caduta e da allora non si era mai completamente ripreso, come afferma un suo amico. Ad annunciare la morte, i figli Chase e Madison e la moglie Jeanie. […] Il suo avvocato ha confermato la morte dell'attore e ha affermato che soffriva di insufficienza d'organo causata da una ferita riportata anni prima. […]

steve mcqueen e il figlio chad 1

CHI ERA

Nato a Los Angeles il 28 dicembre 1960, Chad McQueen è noto soprattutto per il ruolo di Dutch in «The Karate Kid - Per vincere domani» (1984) e nel sequel, «The Karate Kid II - La storia continua» (1986). La sua interpretazione di uno dei membri del Cobra Kai è stata un'icona della cultura pop degli anni Ottanta. Il suo personaggio aveva un atteggiamento spietato e incoraggiava Johnny Lawrence (interpretato da William 'Billy' Zabka) a picchiare brutalmente Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante la notte del ballo di Halloween.

[…] Chad McQueen ha continuato ad apparire in altri film d'azione, come «Nighforce» (1987), «Martial Law - Codice marziale» (1990), «New York Undercover Cop» (1993), «Firepower - Il ring della morte» (1993), «Notte di tenebre» (1994), «Red Line» (1995) e «L'istinto della caccia».

L'INCIDENTE DEL 2006

chad mcqueen 2

Ma l'attore si era principalmente dedicato alla sua passione per le corse automobilistiche, partecipando a eventi come la 24 ore di Le Mans e fondando la McQueen Racing, che sviluppa macchine e moto. Nel 2006 la sua carriera come pilota era finita a causa di un incidente in cui aveva quasi perso la vita durante l'evento Daytona International Speedway's Rolex. McQueen era sposato con Jeanie e ha avuto i figli Chase, Madison e Steven, attore famoso per aver recitato in The Vampire Diaries. […]

chad mcqueen 4 chad mcqueen 3 CHAD McQUEEN steve mcqueen e il figlio chad 3 steve mcqueen e il figlio chad 2 chad mcqueen 1 chad mcqueen in karate kid 1