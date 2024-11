È MORTO ALL’ETÀ DI 91 ANNI QUINCY JONES, LEGGENDA DELLA MUSICA AMERICANA – NELLA SUA LUNGHISSIMA CARRIERA DA PRODUTTORE, HA LAVORATO CON FRANK SINATRA ED È STATO L’ARTEFICE DEI PIÙ GRANDI SUCCESSI DI MICHAEL JACKSON, DA “THRILLER” A “BAD” – JONES È SCOMPARSO DOMENICA SERA NELLA SUA CASA DI BEL AIR, A LOS ANGELES, CIRCONDATO DALLA SUA FAMIGLIA – VIDEO

Andrea Parrella per www.fanpage.it

quincy jones

Quincy Jones è morto all'età di 91 anni. Icona della musica americana, ha lavorato nel corso della sua carriera con star del calibro di Frank Sinatra, Michael Jackson e Will Smith.

A dare notizia del decesso di Quincy Jones è stato l'addetto stampa di Jones, Arnold Robinson, spiegando che l'artista è morto domenica sera nella sua casa nel quartiere di Bel Air a Los Angeles, circondato dalla sua famiglia.

michael jackson con quincy jones

Queste le parole del comunicato divulgato dalla famiglia dell'artista: "Stasera, con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo condividere la notizia della morte di nostro padre e fratello Quincy Jones. E anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ce ne sarà mai un altro come lui."

Jones è stato senza ombra di dubbio una figura culturale cardine della musica pop del 20° secolo. C'è il suo nome dietro alcuni degli album più venduti della storia, su tutti Off the Wall, Thriller e Bad per Michael Jackson negli anni '80, che hanno reso il cantante la più grande pop star di tutti i tempi. Jones ha anche prodotto musica per Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer e molti altri.

quincy jones quincy jones con michael jackson quincy jones 1 quincy jones e nastassja kinski QUINCY JONES sofia loren michael jackson gina lollobrigida e quincy jones quincy jones. michael jackson quincy jones QUINCY JONES RAY CHARLES

quincy jones paul mccartney quincy jones miles davis QUINCY JONES FRANK SINATRA kalimba corrado rizza quincy jones gino bianchi al gilda quincy jones con frank sinatra quincy jones ultimo post su instagram di quincy jones

quincy jones con la figlia rashida