È MORTO GORDON FAGGETTER, IL PRIMO DEI SEI MARITI DI PATTY PRAVO – EX BATTERISTA DEI "CYAN THREE", GRUPPO CON CUI LA CANTANTE ESORDÌ AL "PIPER", I DUE SI ERANO SPOSATI NEL 1968 – DA QUALCHE TEMPO GORDON VIVEVA A CAMPAGNANO DI ROMA, DOVE CURAVA LA SUA GRANDE PASSIONE, LA PITTURA - LAVORAVA ANCHE PER IL VATICANO CURANDO AFFRESCHI PER LE CHIESE… VIDEO

Biografia di Gordon Faggetter – da http://www.gordonfaggetter.it/

GORDON FAGGETTER

Gordon Faggetter nasce nel 1948 a Surrey nel Regno Unito e fin da bambino nutre una grande passione per la pittura.

Si trasferisce a Brighton con la famiglia dove resta fino al 1965 quando con due amici inizia a suonare la batteria e crea il gruppo dei Cyan Three (il nome deriva dal fatto che sono tre ragazzi con gli occhi azzurri).

I Cyan Three arrivano in Italia nel 1967, selezionati e scritturati dal mitico Alberigo Crocetta, per accompagnare le esibizioni di Patty Pravo al Piper Club. Successivamente il gruppo accompagnerà Mia Martini.

patty pravo gordon faggetter 1

Nonostante il successo ottenuto come musicista, l'amore di Gordon Faggetter per la pittura non si attenua e continua a dipingere sia ad olio che ad acquarello. Da' vita ad alcune delle più belle cover di 33 giri per alcuni artisti del periodo quali Patty Pravo e De Gregori il cui 33 giri "Camel" è universalmente conosciuto come "La Pecora" riferendosi appunto al disegno di copertina eseguito da Gordon.

patty pravo con i cyan three 4

Una serie di prestigiose mostre collettive e personali tenute nei primi anni settanta lo consacrano come uno dei più sensibili pittori contemporanei.

Nel 1973 Gordon si stabilisce definitivamente a Roma e decide di abbandonare la musica e di dedicarsi a tempo pieno alla pittura.

Ha detto di Lui Giuliano Capriotti: "...drammatica e poetica. La tecnica di Faggetter è costituita da mezzi particolari. La scelta dei colori è significativa.

I toni chiari vengono un poco eliminati mentre quelli che per l'armonia della composizione esigono una certa intensità sono sempre avvolti da un'atmosfera resa a volte sorda per accentuare l'effetto drammatico.

Il dramma di un'artista si traduce il più delle volte in deformazioni del segno e della forma. Le masse di Faggetter sono contenute in contorni marcati che ne esaltano la potenza senza nulla togliere al fattore poetico. Il pittore vero cerca di scoprire in questa nostra società bellezze che generalmente essa non ha, ma come fa l'amore, gliene attribuisce alcune. A mio avviso questo è lo scopo di Faggetter."

patty pravo gordon faggetter 3

E Franco Miele scrive: "Allegoria, simbolismo, evocazione, storia e mito risultano ad una prima lettura le componenti fondamentali dell'opera pittorica di Gordon Faggetter ... nonché un attento ripensamento in chiave moderna della lezione degli antichi maestri".

GORDON FAGGETTER NEL 2014

Come ha scritto di Lui il collezionista Viotti, Faggetter é attento al perfezionismo di Dalì e già agli albori della sua carriera si coglievano sintomi di un'adesione duratura a temi religiosi tanto che nel 1988 gli é stato commissionato un dipinto ad olio su tela di 4 metri per 3 raffigurante Cristo e i 117 Martiri Vietnamiti.

La presentazione di questa opera, oggi appartenente ai Musei Vaticani e lì esposta, avviene nella Basilica di San Pietro in presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e la cerimonia viene trasmessa in mondovisione.

GORDON FAGGETTER CON PAPA GIOVANNI PAOLO II

Dopo il periodo "surrealistico" degli inizi oggi Gordon Faggetter é diventato un artista eclettico che spazia dalla pittura ad olio all'affresco, dal carboncino alle incisioni, dalla tecnica della ceramolla alla scultura, dall'acquerello all'ultima geniale pittura su vecchi 33 giri ormai rovinati che da lui dipinti tornano a nuova vita e piacciono tanto ai giovani.

patty pravo al piper

Gordon Faggetter viveva a Campagnano di Roma, dove continuava a dipingere con passione, insegnando pittura, partecipando a mostre, ed eseguendo opere su commissione.

Gordon Faggetter si è spento il 12 agosto 2020 amorevolmente assistito dai figli. Gordon era vedovo di Agnese che si era improvvisamente spenta alcuni anni fa.

patty pravo gordon faggetter 2 cyan three in concerto patty pravo con i cyan three patty pravo gordon faggetter patty pravo e the cyan three gordon faggetter 5 cyan three cyan three patty pravo negli anni 70 patty pravo e franco baldieri il giorno del loro matrimonio gordon faggetter gordon faggetter 2 gordon faggetter george sims keith holder cyan three cyan three 2 gordon faggetter 3 patty pravo al piper 1 gordon faggetter 1 cyan three cyan three 4 gordon faggetter e cyan three gordon faggetter gordon faggetter