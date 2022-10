31 ott 2022 13:40

È MORTO HOLER TOGNI, IL RE DEGLI STUNTMAN AVEVA 76 ANNI - NEL 1995 ERA ENTRATO NEL GUINNES DEI PRIMATI PER AVER GUIDATO UN TIR INCLINATO SU TRE RUOTE - DAGLI INIZI DI CARRIERA COME TRAPEZISTA CIRCENSE AL SUO SHOW ITINERANTE "STUNT CAR" - CON IL SUO CARISMA COINVOLSE IN UN SUO SHOW ANCHE GIANNI AGNELLI IN UNA FIAT 131...