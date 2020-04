2 apr 2020 13:04

LA MUSICA JAZZ PERDE UN GIGANTE: ELLIS MARSALIS SE NE VA A 85 ANNI PER LE COMPLICAZIONI DEL CORONAVIRUS. AVEVA COMINCIATO SUONANDO IL SAX TENORE, PER POI SPECIALIZZARSI IN PIANOFORTE. FU TRA I PRIMI AD ABBANDONARE IL DIXIELAND PER AVVIARSI VERSO LA FINE DEGLI ANNI CINQUANTA VERSO IL JAZZ MODERNO. TRA I SUOI ALLIEVI ANCHE I FIGLI WYNTON E BRANFORD – ‘ERA IL SIMBOLO DEL JAZZ DI NEW ORLEANS’- VIDEO