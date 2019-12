NARCO CARRISI: “QUANDO FACEVO IL CAMERIERE MI HANNO PROPOSTO DI FARE IL CORRIERE DELLA DROGA” - AL BANO ALLA “SETTIMANA VENTURA”: “CERTA GENTE MI DICEVA: ‘PORTA DELLE BUSTINE A CHI TI DICO IO E POTRESTI GUADAGNARE DI PIÙ’, MA IO RISPOSI CHE CON 25 MILA LIRE AL MESE STAVO BENISSIMO” - LA FISSA PER MODUGNO E IL RAPPORTO ROMINA-LECCISO: “SONO DUE DONNE BELLE E ANCHE INTELLIGENTI. BISOGNA STARE ATTENTI CHE NON…” – VIDEO

al bano dalla ventura racconta di quando gli proposero di fare il corriere della droga

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

al bano ospite di settimana ventura 1

Dopo la morte di mamma Jolanda a 96 anni, Albano ha deciso di tornare in tv come ospite di Simona Ventura. Alla “Settimana Ventura“, la trasmissione in onda la domenica mattina su Rai2, si è scelto però di dare spazio alla sua vita, al suo lavoro ma anche ad aneddoti mai raccontato che hanno strappato un sorriso: “Quando facevo il cameriere certa gente mi diceva ‘Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più‘. Ma risposi che io con 25 mila lire al mese stavo benissimo, non avevo bisogno d’altro”, ha rivelato il cantante di Cellino San Marco.

al bano giovane 1

“Mi proponevano droga da portare ai loro clienti cosa che non ho accettato. E’ la fortuna di avere una famiglia solida alle spalle. Ho sempre scelto la strada della positività”, ha aggiunto l’artista pugliese che fin da giovanissimo aveva come mito Domenico Modugno: “Quando vidi Domenico Modugno che vinceva a Sanremo con ‘Nel blu dipinto di blu’ dissi anche io un giorno sarò lì. Leggevo tutto ciò che riguardava Modugno, ho copiato alla lettera il suo fare. E mi è andata bene”. Anche il suo nome è finito da settimane nel totonomi di Sanremo 2020, addirittura in coppia con Romina Power.

al bano, i funerali mamma jolanda 5 al bano romina power

Il rapporto con l’ex moglie e con Loredana Lecciso alla ricerca di un equilibrio per la serenità dei figli: “Sono due donne belle e anche intelligenti. Bisogna stare attento che non ti innamori solo della bellezza ma anche dalla forza dell’intelligenza. Essendo un uomo di pace, io vorrei sempre e solo serenità non solo intorno a te, ma nella società, in giro per il mondo. Lavoro affinché ci sia serenità attorno a me”, ha concluso Carrisi.

