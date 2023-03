30 mar 2023 19:56

È MORTO PER UN TUMORE, ALL’ETÀ DI 76 ANNI, KEITH REID, STORICO PAROLIERE DEI PROCOL HARUM: PUR NON ESSENDO UN MEMBRO UFFICIALE DELLA BAND PROG, HA COLLABORATO FIN DAL 1966 CON GARY BROOKER, LEADER DEL GRUPPO (SCOMPARSO LO SCORSO ANNO). LA PARTNERSHIP SI È INTERROTTA SOLO NEL 2017 – TRA I SUOI BRANI PIÙ NOTI C’È LA INTRAMONTABILE “A WHITER SHADE OF PALE” - VIDEO