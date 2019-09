candy samples 10

Marco Giusti per Dagospia

122-60-90. Poche sex queen erano in grado di battere in quanto a misure la BOMBastica e debordante Candy Samples, che ha lasciato i suoi fan adoranti a 91 anni. Modella, attrice, ballerina e poi addirittura opinionista per riviste porno, Candy Samples si accorse molto presto che i suoi seni extra-large le avrebbero cambiato la vita. “Quando ho compiuto 21 anni, sapevo che i miei seni si sarebbero rivelati qualcosa di speciale… e da allora sono davvero stati piuttosto speciali”.

Nata nel 1928 a Lincoln (o a Kansas City?), nei primi anni ’60 la troviamo, ancora in versione mora, in California, giovane vedova e madre di un bambino pronta a tentare la fortuna. Come si spoglia sulla spiaggiaa Marina Del Rey e i fotografi colgono subito i suoi lati migliori. Diventa prima modella e presto attrice. Ma è solo in versione biondo platino alla Jayne Mansfield che dai primi anni ’70, grazie al cinema porno, soft e hard, e a registi come Russ Meyer, diventa una star.

E diventa la maggiorata per eccelenza, con seni gicanteschi in grado di competere solo con quelli di Uschi Digard e di Chesty Morgan. La troviamo così nel delirante hard Flesh Gordon andata e ritorno dal pianeta porno, 1974, col nome di Mary Gavin che interpreta la pettoruta Chief Nellie, in Convicts’ Women di John Hayes e Henning Schellerup, nel Don Chisciotte hard di Rafael Nussbaum, e, finalmente, sotto l’occhio di Russ Meyer on Beneath the Valley of Ultra Vixen e Le delirante avventure erotiche dell’agente Margo.

Incontra John Holmes in John Holmes and the All Star Sex Queens, poi la troviamo in Million Dollar Mona, Love Boccaccio Style, in Prison Girls di Tom De Simone, The Best Lettle Whorehouse in San Francisco, in Colpo grosso al Jumbo Jet di Ed Forsyth. Negli anni ’80 è già la parodia di se stessa, Big Busty, A Taste of Candy, Bigger the Better. Diventa grande amica di Uschi Digard, altra maggiorata legata al cinema di Russ Meyer. Negli anni ’90 si è già ritirata.

