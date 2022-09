IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA LOUISE FLETCHER, 88 ANNI, LA PIÙ CELEBRE INFERMIERA DEL CINEMA AMERICANO, OSCAR COME MIGLIOR ATTRICE NEL 1976 PER IL RUOLO DELLA TERRIBILE, DURISSIMA MILDRED RATCHED DI "QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO" - FIGLIA DI DUE GENITORI NON UDENTI, IMPARÒ A PARLARE GRAZIE ALLE CURE DI UNA ZIA. DOPO GLI ESORDI NELLE SERIE TV, ARRIVO' AL CINEMA NEL 1963 CON IL FILM DI GUERRA "LA VEGLIA DELLE AQUILE" DI DELBERT MANN, MA È SOLO NEGLI ANNI 70 CHE EBBE BUONI RUOLI - FINO AL 2005 NON SMISE MAI DI LAVORARE TRA PICCOLI FILM DI GENERE E SERIE TV. È MORTA NELLA SUA CASA DI MONTDURASSE IN FRANCIA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Se ne va Louise Fletcher, 88 anni, che fu, nel ruolo della terribile, durissima Mildred Ratched di "Qualcuno volo' sul nido del cuculo" di Milos Forman, la più celebre infermiera del cinema americano, non solo premiata con un Oscar come miglior attrice nel 1976, ma talmente popolare da vedersi omaggiata recentemente da una folle serie di Ryan Murphy, che porta il suo nome, "Ratched", che ne narra la vita in una sorta di prequel piuttosto horror.

Alta, con un fisico imponente, Louise Fletcher si impose poi in ruoli alquanto simili in film e serie TV, dall'infermiera di "L'esorcista II - L'eretico" di John Boorman a fianco di Richard Burton al guru religioso Kai Winn di provenienza bajoriana per ben tre stagioni di "Star Trek: Deep Space Nine" dal 1997 al 1999. Ma fu molto apprezzata anche da Robert Altman, che la volle in "Gang" nel 1973 e ne "I protagonisti" nel 1992 e da Kathryn Bigelow che la volle in "Blue Steel".

Meno fortunata, nella scelta dei film, di una Kathy Bates o di una Ellen Burstyn, meno rigide di lei, si ritaglio' però un ruolo di rilievo nel cinema americano degli anni 70 e 80. Nata in Alabama, a Birmingham nel 1934, figlia di due genitori non udenti, imparò a parlare grazie alle cure di una zia.

Dopo gli esordi nelle serie TV, arrivo' al cinema nel 1963 con il film di guerra "La veglia delle aquile" di Delbert Mann, ma è solo negli anni 70 che ebbe buoni ruoli grazie a Robert Altman, che la diresse in "Gang" con Keith Carradine e Shelley Duvall e la inserì in "Russian Roulette" diretto dal suo montatore Lou Lombardo e da lui prodotto, che trovò la sua strada già quarantenne.

L'Oscar del 1976 per il ruolo di Ratched in "Qualcuno volo' sul nido del cuculo" di Forman la indirizzò verso ruoli da dura. La troviamo così in "A proposito di omicidi..." di Robert Moore, "L'esorcista II" di John Boorman, "Lady in Red" di Lewis Teague prodotto da Roger Corman, "Mama Dracula" di Boris Szulzinger, "Brainstorm" di Douglas Trumbull, "Firestarter" di Mark L. Lester.

Ebbe anche un ruolo, quella della direttrice del cimitero, poi tagliato nella prima versione del film e reinserito nella directory cut in "C'era una volta in America" di Sergio Leone. Nel 1978 aveva sposato il produttore Jerry Bick, col quale avrà due figli. Fino al 2005 non smise mai di lavorare tra piccoli film di genere e serie TV. È morta nella sua casa di Montdurasse in Francia.

