Marco Giusti per Dagospia

cloris leachman

“Una leggenda. La più divertente di ogni tempo”, scrive Adam Sandler. “Un’attrice incredibile. Da Un bacio e una pistola a Frankenstein Junior. Ci mancherà”, scrive John Carpenter. “Amavo il tuo lavoro!!! Sono cresciuta guardando Phyllis e The Last Picture Show. La tua costante eccellenza, la capacità di trasformarti e il tuo coraggio ci mancheranno moltissimo”, scrive Viola Davis.

E Mel Brooks, che la diresse come la terribile Frau Blucher in “Frankenstein Junior” e la Nurse Diesel in “Alta tensione”: “Cloris aveva un talento folle. Avrebbe potuto farti ridere o piangere facendo cadere un cappello ... Ogni volta che sentirò un cavallo nitrire penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris”.

cloris leachman miss chicago

Il 2021 si porta via una delle più grandi e eccentriche attrici, anzi comiche di Hollywood, Cloris Leachman, 94 anni. Dura, con un viso tagliente, ironica e antidiva al punto di imbruttirsi per farci ridere, avrebbe potuto sostenere qualsiasi ruolo. Ebbe un Oscar per “L’ultimo spettacolo” di Peter Bogdanovich per un ruolo drammatico, quello di Ruth Popper, 8 Emmy, quasi tutti legati al suo personaggio di Phyllis Lindstron nel “Mary Tyler Moore Show”, 4 Emmy.

cloris leachman in spanglish

E una lunga e gloriosa carriera interamente dedicata allo spettacolo, che inizia nel 1948 e termina adesso, con apparizioni al “Ballando sotto le stelle” americane e con ruoli su ruoli anche da novantenne per film e serie, guardate “Americam Gods”. Certo. Il grosso pubblico si è innamorato di lei col personaggio di Frau Blücher in “Frankenstein Junior”, ma non solo avrebbe potuto fare qualsiasi ruolo, serio o comico che fosse, ma era pure bella, al punto da diventare Miss Chicago nel 1946 o da farsi fotografare nuda solo per parodiare la copertina di Demi Moore nuda col pancione.

frankestein junior

Nata nell’Iowa, a Des Moines, nel 1926, studia recitazione con future attrici di valore come Patricia Neal e Martha Hyer, e fa il suo esordio in tv poco dopo essere stata notata come Miss Chicago. Nel 1953 sposa il produttore e regista George Englund, col quale farà ben cinque figli, quasi tutti attori, e dal quale divorzia nel 1977.

cloris leachman e il cast di the mary tyler moore show

Nel 1955 fa il suo esordio al cinema, a dir poco esplosivo, in un capolavoro noir di Robert Aldrich, “Un bacio e una pistola”/”Kiss Me Deadly”, presto seguito da “Supplizio” di Rod Serling con Paul Newman, che le sarà per sempre amico, Lee Marvin, Anne Francis. Ma negli anni ’50 si scatena in tv, con serie su serie, da “Lassie” a “Ai confini della realtà”, da “Gli intoccabili” a “Alfred Hitchcock Presents” al “Dottor Kildare”.

george enlund cloris leachman

Torna al cinema solo per buoni film, come “Sessualità” di George Cukor con Jane Fonda, o “Butch Cassidy” di George Roy Hill con Robert redford e Paul Newman. La troviamo in “Amanti e altri estranei”, buona commedia diretta da Cy Howard, mentre Paul Newman la vuola in “Un uomo, oggi” diretto da Stuart Rosenberg e interpretato da lui e da sua moglie Joanne Woodward. Peter Bogdanovich la sceglie per un ruolo fondamentale in “The Last Picture Show”/”L’ultimo spettacolo”, che farà vincere l’Oscar per il miglior non protagonista sia a lei che a Ben Johnson, vecchio caratterista fordiano.

paul newman cloris leachman butch cassidy and the sundace kid

Alla fine dei ciak, a lei che chiedeva di ripetere la scena, Bogdanovich disse “Hai già vinto l’Oscar, che vuoi?”. Sempre Bogdanovich la chiama in Italia per un film sfortunato e oggi piuttosto raro da trovare, “Daisy Miller”. Ma nello stesso tempo partecipa come Frau Blucher a “Frankenstein Junior”, l’horror comico che farà impazzire il pubblico di tutto il mondo. Malgrado l’incredibile successo del suo personaggio e i grandi tempi comici, seguiterà a dividersi tra ruoli drammatici e ruoli di commedia.

reese whiterspoon ricorda cloris leachman

Lo troviamo così come protagonista in “Crazy Mama” di Jonathan Demme e in “Dillinger” di John Milius, ma anche in “Alta tensione” e “La pazza storia del mondo” di Mel Brooks. Con il “Mary Tyler Moore Show” dominerà la scena comica televisiva degli anni ’70, riuscendo anche a avere un suo show, “Phyllis”. Seguiterà a lavorare in tv, come comica, ma anche come voce per tanti cartoni animati. La troviamo perfino in “Babbo bastardo”, mentre Tarantino la omaggio di una scena in “Bastardi senza gloria” che, nella versione finale, è stata tagliata. Poco importava. Ha continuato a lavorare, più o meno, fino all’ultimo giorno della sua vita.

