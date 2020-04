IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – BELLA, ELEGANTE, FREDDA, TIPICAMENTE LONDINESE E ESPERTA DI ARTI MARZIALI, SE NE VA HONOR BLACKMAN, 94 ANNI, LA PUSSY GALORE DI “AGENTE 007: MISSIONE GOLDFINGER” – NON LE MANDAVA A DIRE. MALGRADO IL SUO RUOLO LE AVESSE DATO UNA FAMA INCREDIBILE, ODIAVA IL TERMINE BOND GIRL E NON APPREZZAVA LA DECISIONE DI SEAN CONNERY DI PRENDERE LA CITTADINANZA SVIZZERA PER NON PAGARE LE TASSE

Honor Blackman rip

Marco Giusti per Dagospia

honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger

Ecco. Bella, elegante, fredda, tipicamente londinese e esperta di arti marziali, se ne va Honor Blackman, 94 anni, la Pussy Galore di “Agente 007: Missione Goldfinger”, prima Bond Girl inglese della saga, e la meno giovane, aveva già 39 anni, prima Catherine Gale della serie tv “The Avengers” con Patrick Macnee e celebre attrice di teatro. Oltre cento film tra cinema e serie tv. Nata e cresciuta nell’East Eand londinese nel 1925 aveva fatto la staffetta militare durante la Seconda Guerra Mondiale e era rimasta per tutta la vita impegnata politicamente, molto attiva, decisamente democratica.

sean connery e honor blackman goldfinger

Malgrado il suo ruolo di Pussy Galore le avesse dato una fama incredibile in tutto il mondo, odiava il termine Bond Girl. “Possono chiamare le altre Bond Girls, ma non mi piace per quanto mi riguarda, per la semplice ragione che quel personaggio sarebbe stato un buon personaggio in qualsiasi film, non solo in un film di Bond. Considero le Bond Girls come quelle donne che hanno dato un'occhiata a Bond e sono svenute tra le sue braccia. Mentre Pussy Galore era proprio un personaggio”.

honor blackman con richard burton

Non le mandava a dire, Honor Blackman. Non apprezzava affatto la decisione di Sean Connery di prendere la cittadinanza svizzera per non pagare le tasse, ad esempio. E aveva da dire anche di Richard Burton, che se lo ritrovò sul set di “La quinta offensiva” nei primi anni ’60. “Nessuno vuole davvero qualcuno nel suo letto che sappia citare Shakespeare. Il più delle volte Burton era ubriaco. Eravamo in questi piccoli chalet e una sera tornò a casa e si mise a letto con me. L'ho cacciato alla fine. Non era la mia idea di paradiso”.

sean connery honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger 1

Per non parlare del megawestern “Shalako” diretto in Spagna da Terence Young nel 1968 dove ritrovò Sean Connery e un cast che andava da Brigitte Bardot a Stephen Boyd. “È stato forse il peggior film che abbia mai realizzato, dal punto di vista della piacevolezza. Edward Dmytryk era appena uscito dalla lista nera, quindi aveva molto da dimostrare ed era teso. Eric Sykes era terribilmente sordo. Brigitte Bardot non osavano lasciarla da sola per la paura che si suicidasse. Stephen Boyd stava attraversando una conversione religiosa e ci salutava ogni mattina dicendo "Pace", invece di "Buongiorno".

honor blackman

Jack Hawkins, che interpretava mio marito, aveva da poco subito un'operazione di cancro alla laringe e aveva un buco in gola coperto da un medaglione, e avevamo il terrore di trovarci della sabbia.”. Nata in una famiglia di quattro figli nell’East End di Londra, morta invece nella sua casa del Sussex fra figli e nipoti, iniziò alla fine degli anni ’40, subito dopo la guerra, a far del cinema.

honor blackman nel 2011

La troviamo in “Daughter of Darkness”, “Passioni”, “Tragica incertezza”. Fu sotto contratto alla Rank Film, e la volle presto anche Hollywood, dove fece “Alto tradimento” con Elizabeth Taylor e Robert Taylor alla MGM. Alla fine degli anni ’50 la troviamo in Italia in una curiosa serie anglo-italiana pensata per la tv, “I tre moschettieri”, diretta da registi come Hugo Fregonese e Mauro Bolognini, assieme a Jeffrey Stone e Domenico Modugno. Recita in film importanti come “Titanic: Latitudine 41° Nord” con Kenneth More, “Io e il generale” con norman Wisdom, “Il mistero del signor Cooper” con Terry-Thomas.

honor blackman 1

Diventa popolarissima con la serie tv inglese “The Avengers-Agente Segreto” con Patrick Macnee, che lascia regalando il suo ruolo, quello di Catherine, all’emergente Diana Rigg. Gira in Italia il meraviglioso fantasy “Gli Argonauti” di Don Chaffey con i trucchi di Ray Harryahausen, dove aveva il ruolo di Hera. Ovvio che il successo della sua Pussy Galore in “Goldfinger”, dove si esibiva in judo e altri arti marziali, le diede una fama internazionale che la spinse a tutta una nuova serie di film dove le chiedevano spesso di ripetere qualcosa di simile. Si mosse bene, alternando avventurosi a commedie, senza fossilizzarsi troppo come fredda Bond Girl inglese.

honor blackman con john nevill allo scala theatre di londra

La troviamo così in “Flagrante adulterio” di Ted Kotcheff con Laurence Harvey, “Da un momento all’altro”, ultimo film di Mervyn Leroy con jean Seberg protagonista, il già citato “Shalako” di edward Dmytryk, “Vortice di sabbia” di Don Chaffey, il peplum kolossal “La calata dei Barbari” di Robert Siodmak con Laurence Harvey e Orson Welles, il notevole “La vergine e lo zingaro” di Christopher Miles con Joanna Shimkus e Franco Nero, il thriller di Peter Collinson “L’allucinante notte di una baby sitter” con Susan George, il western americano con Dean Martin “Ti combino qualcosa di grosso”, l’horror “Una figlia per il diavolo” di Peter Sykes con Richard Widmark, Christopher Lee e Nastassia Kinski, “Il gatto e il canarino” di Radley Metzger con Michael Callan e Edward Fox, fino a decine di serie tv, anche Colombo, e un buon ruolo in “Il diario di Bridget Jones”. Ha lavorato sempre, a teatro e al cinema. Ebbe due mariti, due divorzi, due figli adottivi.

honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger 3 honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger 2 honor blackman con christopher lee sean connery e honor blackman goldfinger 1 sean connery e honor blackman goldfinger 2 patrick macnee e honor blackman sul set di the avengers honor blackman con l'aston martin di james bond sean connery honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger honor blackman pussy galore in agente 007 missione goldfinger 1 honor blackman pussy galore honor blackman 4 honor blackman con paul o'grady honor blackman nel 2008