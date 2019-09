IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – BIONDA, BELLA, INTELLIGENTE E ANCHE UN PO’ TRASGRESSIVA, CAROL LYNLEY, CHE SE NE È ANDATA A 77 ANNI, ERA UN’ATTRICE DI CINEMA, TV E PUBBLICITÀ ALLA SHARON TATE O ALLA JEAN SEBERG. MAGARI PIÙ PREPARATA – EBBE UN MARITO E UNA SERIE DI STORIE PIÙ O MENO NOTE CON DAVID FROST, FRANK SINATRA E, SI DISSE, ANCHE CON… – VIDEO + GALLERY: LE FOTO NUDA PER PLAYBOY

Marco Giusti per Dagospia

Bionda, bella, intelligente e anche un po’ trasgressiva, Carol Lynley, che se ne è andata a 77 anni nella sua villa a Los Angeles, protagonista di film di grande successo come Il Poseidon, Bunny Lake è scomparsa, Harlow, Il Cardinale, era un’attrice di cinema, tv e pubblicità alla Sharon Tate o alla Jean Seberg. Magari più preparata. Si è mossa negli stessi anni e, più o meno, con ruoli simili, ogni tipo di serie tv, da Mannix a Alfred Hitchcock Presents.

Nata a New York nel 1942, studiò danza e recitazione fin da bambina, esordendo a teatro e in tv fin da piccolissima. Walt Disney la chiamò come co-protagonista del quasi imbarazzante Johnny l’indiano bianco, 1958, dopo averla vista su una copertina di “Life”. Ma non durò molto alla Disney. Ed il successo lo ebbe subito con Blue Denim, commedia di James Leo Herlihy che interpretò da protagonista , era una ragazzina che rimane incinta e pensa di abortire, sia a teatro con Joshua Logan e poi al cinema con Philip Dunne. Un dramma di grande successo.

La Fox le fece un contratto di sette anni nel 1956, e fece una serie di film diretta da buoni registi, Henry Levin (Vacanze per amanti), Don Siegel (Sei colpi in canna), José Ferrer (Ritorno a Peyton Place). Fu una figlia incestuosa di Kirk Douglas e Dorothy Malone nel bel western di Robert Aldrich L’occhio caldo del cielo, 1961. Era un film adulto anche Donna d’estate di Franklyn Schaffner con Joanne Woodward protagonista.

Nel 1965 ottenne il ruolo della protagonista, la mamma di una ragazzina scomparsa, in Bunny Lake è scomparsa di Otto Preminger grazie alle sue foto nuda su “Playboy”. Lanciata da protagonista di film più complessi, fu Jean Harlow nel film di Alex Segal dedicato alla star, Harlow. Passò così da ruoli di bionda ingenua a ruoli di bionda più pericolosa.

La troviamo in un horror di grande culto tratto da un racconto di H.P.Lovecraft, La porta sbarrata, di David Greene, dove recitano assieme a lei Gig Young e Oliver Reed,e in un primo spionistico-kung-fu, La mano che uccide di Seth Holt (1967), nel bel thriller Quando baci una sconosciuta di Robert Sparr (1969).

Negli anni ’70, a parte il Poseidon, non ebbe più lo stesso successo che l’aveva portata a ruoli da protagonista nel decennio precedente, ma fece molta tv e qualche film minore, come Chicago Anni '30 - Via col piombo! a fianco di Jack Palance, Il gatto e il canarino di Radley Metzger. Ma era già una star di Hollywood in declino.

Carol Lynley ebbe un marito, Michael Selsman, un esecutivo in public relations, che sposò nel 1960 e dal quale divorziò nel 1964, una serie di storie più o meno note, con David Frost, Frank Sinatra, si disse anche con Fred Astaire, del quale era molto amica.

