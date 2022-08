IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - PERDIAMO ANCHE L’ULTIMO CARATTERISTA RIMASTO DEI FILM DI TOTÒ, ENZO GARINEI, 96 ANNI, GRANDE MACCHINA DI SPETTACOLO INESAURIBILE CHE HA LAVORATO A TEATRO FINO ALL’ULTIMO. MAGRO, BUFFO, BRUTTINO, CON GRANDI ORECCHIE A SVENTOLA, MA COL SORRISO STAMPATO SULLA FACCIA, LAZIALE, GRANDE GIOCATORE E GRANDE PERDENTE DA SEMPRE. HA VISSUTO TUTTE LE STAGIONI DELLO SPETTACOLO ITALIANO DIVIDENDOSI TRA TEATRO, CINEMA E TV, PERFINO UNA SERIE CELEBRE DI CAROSELLI…

Marco Giusti per Dagospia

Perdiamo anche l’ultimo caratterista rimasto dei film di Totò, Enzo Garinei, 96 anni, grande macchina di spettacolo inesauribile che ha lavorato a teatro fino all’ultimo, fratello di Pietro, e quindi attivissimo nella rivista e nel teatro leggero di Garinei&Giovannini fin dall’inizio.

Magro, buffo, bruttino, con grandi orecchie a sventola, ma col sorriso stampata sulla faccia anche da vecchio e da vecchissimo, anche se non è mai sembrato davvero vecchio, laziale, grande giocatore e grande perdente da sempre.

Ha vissuto tutte le stagioni dello spettacolo italiano dividendosi tra teatro, cinema e tv, perfino una serie celebre di caroselli con Virna Lisi, “La bocca della verità” dove faceva il marito della gaffista Virna Lisi, sempre perdonata perché “… con quella bocca può dire ciò che vuole”.

Mentre frequenta la facoltà di Farmacia recita nel Centro Universitario Teatrale, il CUT, a Roma con Marcello Mastroianni. Esordisce nella rivista nel 1950 con “La bisarca” di Garinei&Giovannini, seguita da “Gran baldoria” e “Gran baraonda”, per non parlare delle commedie musicali, “Tobia, candida spia” e “La padrona di Raggio di Luna”, ma si dedica anche al teatro di prosa.

Diventa subito un volto popolare della rivista e da lì passa immediatamente al cinema grazie a Mario Mattoli con “Signorinella”, “Il vedovo allegro”, “Adamo ed Eva”, 1949. Incontra Totò, col quale fare ben sette film, nello spettacolare “Totò le Mokò” di Carlo Ludovico Bragaglia, che lo richiamerà anche per “Le sei mogli di Barbablù”.

Attivissimo con Mattoli, lo troviamo in “I cadetti di Guascogna”, “Totò terzo uomo”, dove faceva molto ridere, “Accidenti alle tasse”, “Arrivano i nostri”, “Il più comico spettacolo del mondo”, “Due notti con Cleopatra”.

Mario Monicelli lo vuole nel censuratissimo “Totò e Carolina”, Camillo Mastrocinque in “Totò all’inferno” e “Totò, Peppino e i fuorilegge”. Presenza fissa nel cinema comico degli anni ’50 può recitare sia da solo che in gruppo, come al varietà. Il pubblico lo riconosce subito.

Tenta anche qualche ruolo più drammatico, “Peccato di castità” di Gianni Franciolini, “Il momento più bello” di Luciano Emmer, “L’ultima violenza” di Raffaello Matarazzo, ma è nel comico che si trova meglio.

Negli anni ’60 prosegue senza sosta quello che aveva iniziato nel dopoguerra. Fa anche moltissima tv, a cominciare da “Suicidio perfetto” di Alberto Bonucci, “Demetrio Pianelli” e “I miserabili” di Sandro Bolchi, “Scaramouche” di Daniele D’Anza.

Con la fine di un certo cinema leggero, all’inizio degli anni ’70, come molti comici del tempo, Paolo Panelli, Riccardo Billi, non viene più chiamata dal cinema come prima, ma trova nel teatro sempre un sicuro rifugio.

Lo ricordiamo in grandi successi, “Alleluja brava gente” e “Aggiungi un posto a tavola”, mentre in tv si riciclava nella nuova comicità con show del tipo “Il trappolone”, “L’Italia s’è desta”, “Giandomenico Fracchia”. Nella penuria di ruoli tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, finisce anche in film hard italiani come presenza comica di alleggerimento.

Lo troviamo così in produzioni come “La dottoressa di campagna” di Mario Bianchi, “Le segrete esperienze di Luca e Fanny”, “Albergo a ore”, “Cameriera senza… malizia” di Lorenzo Onorati. Film dei quali non si vergognava per nulla e ne parlava con la più grande tranquillità. Ma nella seconda metà degli anni ’80 lo chiamano anche Marino Girolami per i Pierini con Alvaro Vitali e Bruno Corbucci negli altrettanto romanissimi film di Tomas Milian e Bombolo, “Delitto in formula Uno”, “Delitto al Blue Gay”. Simpatico, sempre allegro e disponibile, Enzo Garinei è stato una presenza vitale e di grande esperienza del nostro teatro.

