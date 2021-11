IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA UNA LEGGENDA, STEPHEN SONDHEIM, 91 ANNI, IL PIÙ CELEBRATO AUTORE DI MUSICAL E DI CANZONI DI BROADWAY. UN TITANO DELLA MUSICA E DELLE PAROLE AL PARI DI IRVING BERLIN E COLE PORTER. A NEANCHE TRENT’ANNI ERA GIÀ ENTRATO NEL MITO SCRIVENDO I TESTI DI TUTTE LE CANZONI DI “WEST SIDE STORY” MUSICATE DA LEONARD BERNSTEIN E QUELLE PER “GIPSY” - NELLA SUA LUNGA CARRIERA HA VINTO UN OSCAR PER “DICK TRACY” E BEN SETTE TONY AWARDS - VIDEO

stephen sondheim

Marco Giusti per Dagospia

Se ne va una leggenda, Stephen Sondheim, 91 anni, il più celebrato autore di musical e di canzoni di Broadway. “Un artista intellettualmente rigoroso che ha sempre cercato nuovi percorsi creativi, Mr. Sondheim è stato il compositore-paroliere più venerato e influente del teatro dell'ultima metà del 20 ° secolo, se non il più popolare”, scrive il New York Times.

west side story film 1961 4

Un titano della musica e delle parole al pari di Irving Berlin e Cole Porter, insomma, A neanche trent’anni era già entrato nel mito scrivendo i testi di tutte le canzoni di “West Side Story” musicate da Leonard Bernstein e quelle per “Gipsy”, che ebbero delle strepitose e immediate versioni cinematografiche nei primi anni ’60.

stephen sondheim riceve la medal of freedom

Senza scordare “Dolci vizi al foro”, il film che Richard Lester trasse dal suo musical, scritto e musicato da lui per la prima volta. Peccato che non potrà essere celebrato dall’arrivo della nuova versione di “West Side Story”, diretta da Steven Spielberg dove brilleranno ancora una volta le sue composizioni, “America”, “Maria”, “Jet Song”.

stephen sondheim e leonard bernstein

Nella sua lunga carriera ha vinto un Oscar per “Dick Tracy”, ben sette Tony Awards, nel 1971 con “Company”, nel 1972 per “Follies”, nel 1973 per “A Little Night Music”, nel 1979 per il dark musical “Sweeney Todd”, nel 1988 per “Into the Woods”, nel 1994 per “Passion” e un Tony speciale nel 2008, e perfino un Pulitzer per il teatro con”Sunday in the Park” nel 1985.

Fu un grande innovatore e cercò anche di andare controcorrente dando voce, in un musical come “Assassins”, agli uomini che ucisero o cercarono di uccidere i presidenti americani. Per non parlare di “Sweeney Todd”, il musical sul pasticcere assassino.

stephen sondheim 3

Non ha composto molta musica da film, ricordiamo solo le colonne sonore di “Reds” per Warren Beatty e quella di “Stavisky” per Alain Resnais. Nato a New York nel 1930 e morto di cause naturali nella sua casa di Roxbury nel Connecticut dove si era ritirato per la pandemia, ha avuto come mentore Oscar Hammerstein, che abitava vicino a casa sua quando era ragazzo.

PASSION BY SONDHEIM

Se non ci fosse stata la sua vicinanza, magari avrebbe fatto il matematico. A sua volta è stato lui il mentore dello sfortunato Jonathan Larson. Proprio in questi giorni potete vedere il biopic su Larson, “Tick, Tick… Boom!” di Lin Manuel Maranda, dove viene ben spiegato il rapporto tra Sondheim e il giovane Larson, che è un po’ lo stesso che aveva Hammerstein con lui.

stephen sondheim con il cast di into the woods

Dopo aver lavorato nei primi dieci anni di attività come librettista per altri musicisti, decise di lavorare solo per i suoi stessi musical, scritti e musicati da lui, e messi in scena da una ristretta rosa di collaboratori, il regista e produttore Hal Prince, il maestro d’orchestra Jonathan Tunick, il regista James Lapine. Si riporta che è morto all’improvviso. Il giorno prima aveva festeggiato il Thanksgiving tranquillamente.

