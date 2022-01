IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA PURE IL MITICO MARIANO LAURENTI, 93 ANNI, IL FORMIDABILE REGISTA DI CAPOLAVORI STRACULT COME “QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDA TUTTA NUDA E TUTTA CALDA”, “L’INFERMIERA DI NOTTE”, “LA LICEALE NELLA CLASSE DEI RIPETENTI”. PER TUTTA LA VITA HA GIRATO SOLO FILM COMICI. IN MANO SUA EDWIGE FENECH DIVENNE UNA VERA ATTRICE DI COMMEDIA, MA CON LUI FUNZIONAVANO BENE DAVVERO TUTTI, DA RENZO MONTAGNANI A LINO BANFI A ALVARO VITALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mariano laurenti 3

Ecco. Se ne va pure il mitico Mariano Laurenti, 93 anni, il formidabile regista di capolavori stracult come “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda”, “L’infermiera di notte”, “La liceale nella classe dei ripetenti”.

Per tutta la vita ha girato solo film comici. Per certi critici, come Giuseppe Turroni, era una specie di George Cukor o di Mario Camerini della pochade erotica all’italiana.

il vostro super agente flit

In mano sua Edwige Fenech divenne una vera attrice di commedia, ma con lui funzionavano bene davvero tutti, da Renzo Montagnani a Lino Banfi a Alvaro Vitali.

Avendo cominciato il cinema fin da ragazzino, aveva sedici anni quando batteva i ciak per il vecchio Carlo Ludovico Bragaglia, per poi diventare aiuto di Mario Mattoli e il braccio destro di Steno, sapeva tutti i trucchi della commedia.

edwige fenech quel gran pezzo dellubalda

Sapeva come costruire una gag e come mettere in scena una complessa scena di pochade con gli amanti sotto il letto o dentro gli armadi senza perdere nulla in ritmo.

Non era certo fatto per il cinema d’autore, rigorosamente ha girato solo commedie o parodie, ma neanche per l’avventuroso, a differenza di Nando Cicero e Sergio Martino, che divisero con lui e con Michele Massimo Tarantini gli anni d’oro della commedia sexy alla corte della Dania di Luciano Martino, patron e amante ufficiale di Edwige.

E sapeva come girare le scene di nudo grazie al fatto di aver girato gli extra erotici super piccanti dei film di Steno, quelli con le attrici nude per l’estero.

franco e ciccio i due maghi del pallone

Steno non le voleva girare e toccava al povero Mariano. Che era tutto tranne un voyeur.

la liceale nella classe dei ripetenti 1

Grande professionista della risata, inizia la regia solo nel 1967, con il divertente “Il vostro super agente Flit”, eurospy comico con Raimondo Vianello e Raffaella Carrà, che sul set ebbero pure una segretissima storia, passa poi a Franco e Ciccio per “Satiricosissimo” e “I due maghi del pallone”.

Anche se le sue regie per i due comici siciliani non sono all’altezza di quelle di Lucio Fulci, sono film molto divertenti e civili, ben costruiti.

mazzabubu… quante corna stanno quaggiu

In “Satiricosissimo” dirige per la prima volta Edwige Fenech nei pochi panni di Poppea, mentre il secondo è un trionfo di comicità calcistica.

Dirige anche il film a episodi “Mazzabubù… quante corna stanno quaggiù?”, dove a Franco e Ciccio alterna una rediviva Silvana Pampanini, l’esordio cinematografico di Mariolina Cannuli, perfino un Giancarlo Giannini non ancora riconosciuto come star di prima grandezza, poi “I due assi del guantone”, “Continuavano a chiamarli i due piloti più pazzi del mondo”.

satiricosissimo

Ma è nei primi anni ’70, con il boccacesco e l’apertura alla commedia sexy che Mariano, con due bombe come “La bella Antonia prima monica poi demonia” e “Quel gran pezzo dell’Ubalda” si fa davvero notare.

Sarà un trionfo per tutti gli anni ’70, anche alternerà alle commedie erotiche per Luciano Martino, “La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono”, regia con il solo Franco Franchi, “Il figlioccio del padrino”, o commedie più giovanili con Pippo Franco, “Patrocloo!... e il soldato Camillone, grande grosso e frescone”, il più autoriale “Furto di sera bel colpo si spera”, ispirato ai quattro furti consecutivi e ravvicinati che una banda di ladri aveva dedicato a casa sua.

patrocloo!... e il soldato camillone, grande grosso e frescone

Ma il successo vero torna con la commedia sexy “Il vizio di famiglia”. E’ quello il suo mondo, Arrivano così “Classe mista”, “L’affittacamere” con Gloria Guida, “La compagna di banco”, “Per amore di Poppea”, insegnanti, infermiere, liceali.

l'affittacamere di mariano laurenti

Era impossibile non adorare Mariano Laurenti, umano, gentile, simpatico, pieno di ricordi e di battute. I suoi film, malgrado i temi a volte un po’ pecorecci hanno comunque una leggerezza di messa in scena invidiabile.

si ringrazia la regione puglia per averci fornito i milanesi.

Ne “L’infermiera di notte”, ad esempio, mette in scena una pochade in un appartamento con tanto eprsonaggi diversi e sa sempre come muoverli.

Diresse poi un celebre barzelletta movie, “La sai l’ultima sui matti?” con Bombolo e Cannavale, il curioso “Si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi”, non sempre riusciti, ma sempre pieni di vita e di trovate. Ricordo che aveva anche diretti per Antonio Ricci a “Striscia la notizia” la sit-com comica di Batman e Robin con Ezio Greggio. Mi sarebbe molto piaciuto ritrovare qualche puntata.

carlo giuffre edwige fenech la vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono 9

Per Carosello diresse fior di attori e attrici, Loretta Goggi, Minnie Minoprio, il Quartetto Cetra, Duilio Del Prete, perfino Paolo Stoppa e Rina Morelli. Ritrovò Alvaro nel tardissimo “Pierino torna a scuola”, che avrebbe dovuto segnare l’esordio alla regia di Alvaro. Ma girò anche il remake dell’Ubalda, “Chiavi in mano” per Luciano Martino. Ma il tempo della commedia sexy era finito da tempo.

