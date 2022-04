NETFLIX E SONY FERMANO PROSSIMI FILM CON WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK SUL PALCO DEGLI OSCAR – UN ALTRO PROGETTO IMPORTANTE DELL’ATTORE DOVEVA ESSERE "EMANCIPATION" CHE APPLE+ HA COMPRATO PER 120 MILIONI. MA IL DESTINO DELLA PRODUZIONE E’ ORA IN BILICO...

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

(ANSA) - Le dimissioni dall'Academy non hanno chiuso lo "slapgate" per Will Smith. I media americani riportano oggi che lo scandalo scaturito dallo schiaffo in diretta a Will Smith nella notte degli Oscar sta per costare all'attore alcuni dei suoi prossimi progetti di alto profilo. Netflix - ha appreso Variety - sta frenando sul prossimo film di azione "Fast and Loose" in cui Smith dovrebbe essere il protagonista.

Will Smith e Jada subito dopo la battuta di Chris Rock

"La ricerca di un nuovo regista e' stata fermata. Non e' chiaro se Netflix andra' avanti e, nel caso, se cerchera' anche un nuovo protagonista", scrive il giornale. Un altro progetto importante per Smith nei prossimi mesi e' il dramma sulla schiavitu' "Emancipation" che Apple + ha comprato per 120 milioni. Doveva uscire quest'anno facendo di Smith un potenziale candidato a un nuovo Oscar ma gli studi non hanno fissato una data per la prima e rifiutato di commentare altrimenti.

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

E anche la Sony, scrive l'"Hollywood Reporter", ha fermato lo sviluppo, gia' in fase avanzata prima degli Oscar, di "Bad Boys 4". Smith si e' dimesso la scorsa settimana dell'Academy dicendosi pronto ad accettare ulteriori conseguenze. La vicenda e' sotto esame del Board dei Governatori che potrebbe pronunciarsi gia' nella prossima riunione del 18 aprile.