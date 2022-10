L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI RYANAIR MICHAEL O' LEARY SPARA A ZERO SU ITA AIRWAYS E SUI PIANI DEL GOVERNO ITALIANO: “ITA È COME ALITALIA, PERDERÀ SEMPRE SOLDI, NON HANNO UN BUSINESS PLAN, DELTA E AIR FRANCE-KLM SONO PARTNER SBAGLIATI” – IL MANAGER DELLA LOW COST FA IL GRADASSO (“ITA NON PUÒ COMPETERE CON NOI”) MA FORSE TEME DI PERDERE QUOTE DI MERCATO NELLE ROTTE DI CORTO RAGGIO…