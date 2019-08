SU DI NOI NEMMENO UNA NUVOLA...MA UNA CLAMOROSA GAFFE! PUPO GRIDA "FORZA BENEVENTO", MA SI TROVA IN IRPINIA – LO SCIVOLONE DI ENZO GHINAZZI, OSPITE DELLA "SAGRA DELLA POLPETTA" A PRATOLA SERRA, IN PROVINCIA DI AVELLINO. HA INNEGGIATO ALLA SQUADRA DI CALCIO DI BENEVENTO, CON CUI C’È UNA STORICA RIVALITÀ. IL PUBBLICO NON L’HA PRESA BENISSIMO, LUI HA AMMESSO DI ESSERE PARECCHIO STANCO… - VIDEO

Si dice che fra il pubblico non l’abbiano presa benissimo. Lui di certo era in buona fede ma il risultato è stata una gaffe che non poteva passare inosservata.

Protagonista Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ospite alla «Sagra della polpetta» di Pratola Serra, in provincia di Avellino: mentre si stava esibendo a un certo punto ha gridato «Forza Benevento», inneggiando alla squadra di calcio della città, e discutendo della partita contro il Pisa finita 0 a 0.

Peccato che non si trovasse a Benevento, e peccato che fra il team di Avellino e quello beneventano ci sia da sempre una storica rivalità. Insomma, uno scivolone geografico e sportivo per il cantante, che naturalmente non è passato inosservato al pubblico presente alla sagra.

Pare ci sia stato un certo rumoreggiare del pubblico, riporta il sito «The Wam» che per primo ha raccontato quanto era avvenuto sul palco. Poi, resosi conto della gaffe, Pupo, 64 anni da compiere il prossimo 11 settembre, si sarebbe corretto. Enzo Ghinazzi è impegnato dall’inizio di agosto in una serie di live in tutta Italia, e ha ammesso di essere parecchio stanco.

