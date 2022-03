NON BASTA UN CARTONE PER RISOLLEVARE GLI OSCAR – LA SERATA DELLE PREMIAZIONI REGISTRA IL SECONDO RECORD NEGATIVO PER ASCOLTI: DOPO IL TONFO DEL 2021, DOVE SI È TOCCATO IL MINIMO STORICO DI 10,4 MILIONI DI SPETTATORI, QUEST’ANNO SI È RISALITI A 15,3 MILIONI, UN NUMERO LONTANO DA QUELLO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI. NEMMENO IL CEFFONE DI WILL SMITH HA SALVATO LA SERATA: È ARRIVATO NELL’ULTIMA ORA QUANDO IL PUBBLICO SI ERA DILEGUATO… - VIDEO

DAGONEWS

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Gli Oscar del 2022 hanno attirato più spettatori rispetto al record negativo dell’anno scorso, ma sono comunque scesi al di sotto dei numeri degli anni precedenti.

La trasmissione televisiva, durata quasi quattro ore, ha attirato 15,36 milioni di telespettatori: i dati sull'audience mostrano un miglioramento del 56% rispetto alla cerimonia del 2021, che ha segnato il minimo storico di 10,4 milioni di spettatori. Ma nonostante qualche tentativo di rianimare la serata, gli Oscar 2022 sono stati i secondi meno visti di tutti i tempi.

meme sullo schiaffo di will smith 4

Prima dell'anno scorso, la cerimonia non era mai scesa al di sotto dei 20 milioni di telespettatori. La cerimonia del 2020, andata in onda il 9 febbraio, ha registrato una media di 23,6 milioni di spettatori. Gli Oscar 2019, il primo anno dopo decenni in cui lo spettacolo è andato in onda senza un presentatore, hanno attirato 29,6 milioni di spettatori.

Il momento più discusso della serata, quando Will Smith ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock per una battuta su sua moglie, è arrivato nell'ultima ora del programma che è durato tre ore e 40 minuti. Il momento ha generato una forte risposta sui social media, ma è arrivato dopo il picco di spettatori degli Oscar che, secondo THR e la società di analisi Samba TV, era arrivato un'ora prima.

meme sullo schiaffo di will smith 1 la reazione di nicole kidman allo schiaffo di will smith a chris rock 2 troy kotsur oscar le reazioni allo schiaffo di will smith a chris rock meme sullo schiaffo di will smith 5 will smith e jada pinkett will smith si incazza con chris rock will smith jada pinkett will smith will smith 4 will smith. finneas e billie eilish oscar per la colonna sonora di no time to die nicole kidman e il marito keith urban chris rock dopo lo schiaffo di will smith greig fraiser oscar Will Smith si scusa mentre ritira il premio agli Oscar meme sullo schiaffo di will smith 6 meme sullo schiaffo di will smith 3 meme sullo schiaffo di will smith 2