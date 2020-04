NON CI SONO SOLO LE DIRETTE INSTAGRAM IN CUI SI SGRILLETTA CON VERA GEMMA: ASIA ARGENTO, CON LA FIGLIA ANNALOU, È LA PROTAGONISTA DI ''SHADOW'' (VIDEO INTEGRALE) UN ESPERIMENTO A METÀ TRA CINEMA SPERIMENTALE E UNA PERFORMANCE DI BODY ART. È L'OPERA IPNOTICA DI DUE SVIZZERI, IL REGISTA PASCAL GRECO E IL MUSICISTA PHILIPPE PELLAUD

"SHADOW", IL SOGNO MISTERIOSO DI ASIA ARGENTO E SUA FIGLIA

Roberto Nepoti per “la Repubblica”

shadow con asia argento e annalou castoldi 7

Asia Argento è la protagonista di Shadow, da oggi disponibile su Vimeo in streaming gratuito al link https://vimeo.com/399475926 . Accanto a lei Anna Lou Castoldi, la figlia nata dall' unione col cantante Morgan. Dimentichiamo per un momento le polemiche degli ultimi tempi, o la partecipazione al reality Pechino Express, e immergiamoci nell' atmosfera di questo mediometraggio firmato da due artisti di Ginevra - il videasta Pascal Greco e il musicista Philippe Pellaud - avvolgente e ipnotico come un sortilegio. Una adolescente si smarrisce in una fitta foresta; sembra in pericolo e tenta affannosamente di trovare una via d' uscita. Entra una voce fuori campo monologante, quella di una donna che evoca la propria solitudine, assieme al timore di avere perduto l' anima.

shadow con asia argento e annalou castoldi 6

La voce appartiene ad Asia, che poi compare nelle immagini col suo corpo tatuato immerso in uno spazio neutro e oscuro (evoca il fantascientifico Under the Skin). È la Argento più gotica e punk, lontana dal chiacchiericcio stonato del gossip. Greco la usa come oggetto di una performance di body art, nel suo film arduo da collocare in un genere.

Dramma psicologico? Thriller? Cinema sperimentale? Certo è difficile non trovarci reminiscenze dei film di papà Dario; col loro andamento semi-onirico e il rock progressivo dei Goblin. Qualcosa di simile fa la colonna sonora di Shadow, composta da Pellaud, alias Kid Chocolat. Il regista non si nega gli artifici della cinepresa - sfocature, rallentatore, piani obliqui - per impadronirsi dello spettatore, invitandolo a una esperienza sensoriale fuori dagli schemi.

shadow con asia argento e annalou castoldi 5

«Volevo una storia che si potesse leggere su più livelli - spiega - che lasciasse molto spazio all' immaginazione». Tra le due donne pare esistere un legame arcano, quasi fossero facce della stessa persona. Ed è suggestiva la presenza di Anna Lou: sollecitata dalla stessa Argento, che le ha fatto da "coach" nella sua seconda esperienza cinematografica (la prima fu Incompresa, diretto dalla madre).

È evidente che Asia si è lasciata affascinare dal progetto ibrido di questo oggetto musical-cinematografico di confine. Così Greco l' ha persuasa a partecipare, pur in un periodo in cui l' attrice ha scelto di rarefare la sua presenza sullo schermo. E il risultato, dopo qualche minuto di "adattamento" a un oggetto filmico così diverso dai soliti, vale la visita.

shadow con asia argento e annalou castoldi 3 shadow con asia argento e annalou castoldi 1 shadow con asia argento e annalou castoldi 2 shadow con asia argento e annalou castoldi 4