NON INIZIAMO BENISSIMO - LA PRIMA MESSA DEL PAPA TRASMESSA DA RAI1 ALLE 7 DI MATTINA DA SANTA MARTA? IL COLLEGAMENTO FINISCE PRIMA DELLA FINE! - L'EX CAPO DELL'INFORMAZIONE RELIGIOSA IN RAI, FILIPPO ANASTASI: ''HANNO TAGLIATO IL PAPA! ALL'EPOCA MIA, AVREI PERSO IL POSTO. ENNESIMA SCIATTERIA''

Filippo Anastasi, ex capo dell'informazione religiosa Rai:

Poco fa ho assistito all'ennesima sciatteria della mia Rai. Sono stati capaci di tagliare la Messa del Papa,per la prima volta in diretta dalla Cappella di Santa Marta in solitudine; Una celebrazione molto suggestiva. Dopo la Comunione l'immagine si è soffermata sull'altare sul Santissimo, in attesa della benedizione finale del Papa. Pure gli atei sanno che la Messa finisce quando il sacerdote dice " ite Missa est". Ebbene hanno tagliato il Papa !

All'epoca mia, quando ero direttore dell' informazione religiosa della Rai io avrei perso il posto. Meditate gente, meditate