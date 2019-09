NON È L’ARENA, È UNA PISCINA! - MASSIMO GILETTI È PRONTO PER TORNARE IN VIDEO E FA IL “SIRENETTO” NEL PROMO DELLA TRASMISSIONE DI LA7 - DANDOLO SU “OGGI” RIVELA: “SI È GARANTITO COME NUOVA OPINIONISTA DI PUNTA PER LA SUA DOMENICA NIENTEMENO CHE SELVAGGIA LUCARELLI” - LE FOTO DEL BACKSTAGE

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Massimo Giletti bello come un adone: il conduttore tv esce dalla piscina e mostra un fisicaccio… Come dire, è pronto e in formissima per la nuova stagione tv, con la sua Non è l’Arena. Che ha una grande novità, come può anticipare in esclusiva il settimanale Oggi – FOTO ESCLUSIVE | VIDEO

CHE SIRENETTO - Fermi tutti! Massimo Giletti diventa un provetto “sirenetto” per La7. Ecco in esclusiva le immagini del promo di Non è l’Arena, la fortunata trasmissione domenicale della rete di Urbano Cairo. Lo spot andrà in onda a partire da questa sera. E Massimo mostra un fisico da far invidia ai nuotatori olimpionici…

LA GRANDE NOVITA’ – E per la nuova stagione del talk di La7, Massimo Giletti ha una grande sorpresa: si è garantito come nuova opinionista di punta per la sua domenica nientemeno che Selvaggia Lucarelli. E saranno scintille…

