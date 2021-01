NON È LA RAI, È TELE-CASALINO! LA COMMISSIONE DI VIGILANZA INCALZA SALINI SULLE IMMAGINI DI CONTE AUTOPRODOTTE DA CASALINO E MANDATE IN ONDA PER MESI NEI TG RAI (IN PARTICOLARE IL TG1). BARACHINI CHIEDE CHIARIMENTI CON UNA LETTERA PER TUTELARE "AUTONOMIA, INDIPENDENZA E AUTOREVOLEZZA DELLE TESTATE RAI" (CIAO CORE!)

RAI: SU IMMAGINI P.CHIGI BARACHINI VUOLE VEDERCI CHIARO, 'SALINI CHIARISCA'

(Adnkronos) - Sulle immagini di Palazzo Chigi usate dalla Rai in questi mesi il presidente della Vigilanza, Alberto Barachini, vuole vederci chiaro e una lettera a sua firma è partita a questo scopo alla volta del settimo piano di Viale Mazzini e più precisamente dell'amministratore delegato Fabrizio Salini, a nome dell'intero Ufficio di Presidenza della bicamerale.

Dopo l'interrogazione scritta dal segretario della Vigilanza, Michele Anzaldi, per capire l'origine delle immagini usate dal Servizio Pubblico e dopo la risposta della Rai che spiegava come tali immagini fossero fornite da Palazzo Chigi stesso e non dalla Rai per via del rischio pandemico, ecco sorgere l'esigenza di ulteriori chiarimenti. Esigenza che desta particolare attenzione proprio oggi, giornata in cui sulle storie della pagina del premier è spuntato per pochi minuti l'invito all'iscrizione al gruppo 'Conte premier - Renzi a casa!', poi spiegato come possibile hackeraggio.

"Egregio Dottore, La informo che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna, mi ha conferito mandato per richiederLe ulteriori chiarimenti in merito alla risposta fornita ad Anzaldi - scrive Barachini a Salini nella missiva di cui l'Adnkronos è in possesso - Mi riferisco in particolare ad un passaggio della predetta risposta nel quale si afferma che 'a causa della pandemia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che, per motivi di sicurezza sanitaria, non sia opportuno che operatori esterni lavorino negli ambienti del Palazzo Chigi per produrre servizi televisivi e, pertanto, tutte le immagini del Presidente del Consiglio vengono realizzate direttamente dagli uffici della Presidenza stessa'". (segue)

(Adnkronos) - "Rispetto alle considerazioni riportate nella risposta, nell'ottica della necessaria tutela della autonomia, dell'indipendenza ed autorevolezza delle stesse testate giornalistiche della Rai, Le chiedo cortesemente - esplicita Barachini - di fornire ulteriori elementi informativi sulle modalità e le procedure impiegate per la realizzazione delle menzionate immagini, oltre che una indicazione dell'orizzonte temporale entro il quale si prevede ragionevolmente di ripristinare un ordinario meccanismo di produzione delle riprese che riguardano il Presidente del Consiglio".

