NON C’È DUE SENZA TRE! – AMADEUS SARÀ IL CONDUTTORE E IL DIRETTORE ARTISTICO ANCHE DELL’EDIZIONE 2022 DEL FESTIVAL DI SANREMO. È IL TERZO CONSECUTIVO PER LUI. L’ANNUNCIO NEI TITOLI DEL TG1 DELLE 20. CI SARÀ ANCHE FIORELLO?

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(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Amadeus fa tris a Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecutivo. L'annuncio nei titoli del Tg1 di questa sera. (ANSA).

 

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