NON È VERO CHE IL PORNO È FERMO! È VIVO E S’ATTIZZA INSIEME A NOI - BARBARA COSTA: “QUELLI DI "ADULT TIME" STANNO PER LANCIARE UNA NUOVA PORNO SERIE, "SUPER HORNY FUN TIME", DOVE ATTRICI LE PIÙ LASCIVE E INARRIVABILI SI ESIBIRANNO IN PORNATE SOLISTE SPORCACCIONE. SARÀ POSSIBILE INTERAGIRE CON LORO DAL VIVO. NON CAM-GIRL, NÉ RICICLATESI TALI. ALLENA IL TUO INGLESE, CHÉ STANNO ULTIMANDO I PROVINI…” - FOTO + VIDEO HOTO

KENDRA JAMES - VIDEO:

https://bit.ly/2JRsWrd

https://bit.ly/2Vh61Lx

https://bit.ly/3aZaFUT

Barbara Costa per Dagospia

adult time porn series 1

Non è vero che il porno è fermo! È fermo sui set, lì non si tornerà a pornare non solo finché le autorità non diranno che si potranno rialzare i peni e riaprire le gambe, ma anche non prima che tutti i performer siano stati testati e ritestati e risultati negativi.

E però, il porno è duro, non si arrende, e quelli di "Adult Time" stanno per lanciare una nuova porno serie, "Super Horny Fun Time", dove attrici le più lascive e inarrivabili si esibiranno in pornate soliste sporcaccione, e tu mi dirai, vabbè, ma dove sta la differenza tra quelle che già trovo, in rete, e che ogni volta che le clicco mi fanno capire che aspettano solo me, che me la danno solo a me, perché è proprio me, la mia "bestia" che aspettano, che le fa strillare di piacere, bestia che infatti mi diventa durissima, e che mi fa sentire vivo in questi tempi tetri?

La differenza sta che con le pornostar di "Adult Time" potrai interagire dal vivo, la serie è live, e tu potrai parlare e porno-divertirti come se fossero lì, accanto a te. Non cam-girl, né riciclatesi tali, ma pornostar vere! Allena il tuo inglese, ché stanno ultimando i provini.

adult time angela white abugail mac 1

Il coronavirus ha fatto diventare generosa Kendra James, diva porno mistress, che lavorando in remoto ha deciso che se tu dal suo sito scarichi due clip pornosi, puoi vincerne uno. E mica uno qualsiasi, nossignore, puoi vincere un video dove puoi essere tu a decidere cosa farle e farti fare, come vestirla e svestirla, e come "metterla".

Kendra specifica che lei è a completa disposizione del vincitore, e che è "aperta" a soddisfare tali perverse richieste: la forma di dominazione che sogni; giochi di ruolo, maltrattamenti virtuali compresi; adorazione del piede, delle natiche, dei suoi calzini e collant, anche usati e puzzolenti; travestimento da tua eroina dei fumetti preferita. Sbrigati, se vinci lo saprai entro aprile, e il tuo premio porno lo riceverai entro il 15 maggio.

kendra james

Il porno non si arrende, e anche le m*gnotte e i m*gnotti rimasti senza clienti e senza entrate, trovano virtuali soluzioni. Mentre Victoria Hartmann, a capo dell’"Erotic Heritage Museum" di Las Vegas, ha chiuso e non riesce a capire se pure il suo museo può usufruire degli aiuti sparpagliati tra le 880 pagine del Cares Act firmato da Trump, e però è contenta che la quarantena ha messo K.O. le proteste delle associazioni anti-porno e anti-sesso (non possono scendere in strada a protestare, tiè!), con le m*gnotte e i m*gnotti si potrà sc*pare, sì, ma, anche qui, solo online. E come?

"Red Light Center" è la piattaforma che fa per loro (e dei loro clienti): mette a disposizione esperienze mign*ttesche in 3d ultra realistiche, in bordelli virtuali identici a quelli veri. Con queste professioniste/i del sesso puoi virtualmente farci quello che ti pare, e come, e per il tempo che vuoi (il prezzo va concordato preventivamente) e alcune/i te lo fanno virtuale e pure fetish.

erotic heritage museum las vegas

Ma tu lo sapevi che in India dal 2018 è vietato l’accesso al porno sul web? Io no, mi era sfuggito, e però senti: anche lì devono stare in quarantena, se la violano li bastonano (lì hanno sanzioni esagerate) e tra le nuove misure decise dal governo pare ci sia anche la fine della censura sui siti porno. È un fatto: da quando gli indiani sono in quarantena, possono digitare "Pornhub.org" ed entrarci, senza problemi, e gustarsi i video che vogliono. Pure "xHamster" lo conferma: da metà marzo, registra un aumento di accessi dall’India del 20%.

kendra james lesbian bondage adult time porn series

P.S. "Pornhub" amplia la donazione di mascherine a medici, infermieri, personale sanitario anche fuori lo stato di New York. A esso si unisce "Youporn" con uno stanziamento base pari a 100 mila dollari. E che i quaranternati non si lamentino: Pornhub, Youporn e gli altri principali canali porno limitano o annullano la visione in HD per non intralciare traffici di rete ben più basilari di una s*ga.

kendra james 2 pornhub coronavirus kendra james piedi kendra james tw coronavirus pornhub kendra james mistress kendra james fetish queen kendra james 1 porno stayhome