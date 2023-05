21 mag 2023 19:20

UNA NOTTE DA “DRAG QUEEN” PER ILARY – LA BLASI SI È PRESENTATA AL QUBE, LA STORICA DISCOTECA ROMANA DELLE SERATE “MUCCASSASSINA”, PER ASSISTERE ALLO SHOW DELLA SUA AMICA VLADIMIR LUXURIA – ACCANTO ALLA CONDUTTRICE, QUEL MANZO DEL FIDANZATO BASTIAN CHE, CON LA MAGLIETTINA ADERENTE A METTERE IN EVIDENZA I PETTORALI, HA FATTO IMPAZZIRE LUXURIA… – VIDEO