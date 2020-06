NUDI ALLA META – JENNIFER ANISTON METTE ALL’ASTA UNA SUA FOTO SENZA VELI PER BENEFICENZA: L’OBIETTIVO DELL’EX MOGLIE DI BRAD PITT È RACCOGLIERE FONDI PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS. NELL’IMMAGINE, SCATTATA NEL 1995 DA MARK SELIGER, JENNIFER AMMICCA ALL’OBIETTIVO, E LA POSIZIONE DELLE GAMBE LASCIA POCO SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE… – VIDEO

jennifer aniston by mark seliger 1

Jennifer Aniston è tra le attrici di Hollywood più amate ed è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo nella serie tv cult "Friends". Una sua foto iconica sarà messa all'asta per beneficenza. L'obiettivo è raccogliere fondi per combattere il coronavirus. L'attrice 51enne ha annunciato l'iniziativa in aiuto da chi è stato colpito dalla pandemia. Lo scatto scelto la ritrae giovanissima interprete delle prime stagioni di Friends e completamente nuda.

jennifer aniston by mark seliger

Nella foto in bianco e nero scattata nel 1995, Jennifer guarda sexy e ammiccante l'obbiettivo del fotografo Mark Seliger, ma la posizione delle gambe lascia spazio all'immaginazione. Niente è in mostra, ma il fascino è assicurato. L'ex moglie di Brad Pitt si è detta entusiasta dell'iniziativa a favore di una buona causa. «Il mio caro amico ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all'asta 25 dei suoi ritratti - incluso il mio - per l'emergenza Covid-19», ha scritto l'attrice.

jennifer aniston by mark seliger 2

Il 100% dei proventi delle vendite andrà a un'organizzazione che fornisce test gratuiti per il coronavirus e cure a livello nazionale per i meno abbienti. Saranno messi all'asta anche altri ritratti dalla collezione del fotografo, che ha immortalato celebrità come Leonardo Di Caprio, Snoop Dogg e Billie Eilish.

cast di friends

Sono trascorsi 25 anni dalla leggendaria foto senza veli di Jennifer Aniston, ma Mark Seliger ricorda quel momento come se fosse ieri. Davanti a lui la piccola "Rachel" senza sforzi o artifici. «Abbiamo scattato diverse foto, ma quella sembrava davvero essere la migliore - ricorda - ne viene fuori come una persona aperta e forte. Penso che abbia catturato tutta la sua essenza».

