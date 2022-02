12 feb 2022 13:22

NUNZIA DE GIROLAMO MEJO DI PIPPO BAUDO: “DRUSILLA L’HO LANCIATA IO IN RAI” – DA OGGI IN SECONDA SERATA SU RAIUNO RIPARTE “CIAO MASCHIO” CON L'EX MINISTRA IN CONDUZIONE - “MI DISPIACE CHE DRUSILLA FOER NON SIA CON NOI ANCHE STAVOLTA, MA È SOLO COLPA DEI SUOI IMPEGNI A TEATRO”. AL SUO POSTO CI SARÀ UNA COPPIA DI DRAG QUEEN, LE KARMA B - LA POLITICA? NON NE SENTO LA MANCANZA. HO SUBITO DI QUELLE CATTIVERIE DA LASCIARMI SENZA PAROLE”. TRA GLI INVITATI ANCHE IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA