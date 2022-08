LA GENTE, IL PUBBLICO, SA CHE NELLA VITA C’È CHI VA AVANTI PER MERITOCRAZIA, CHI PER SIMPATIA E CHI VA AVANTI SOLO PERCHÉ HA ALLE SPALLE POTENTI SANTI PROTETTORI!

Più che una frecciatina Adriana Volpe ha scagliato proprio una granata contro la sua ex collega Sonia Bruganelli. La conduttrice, infatti, è stata sostituita nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip da Orietta Berti, riconfermata invece la moglie di Bonolis.

Lunedì 19 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in conduzione come sempre Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Adriana Volpe, pur avendo ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico, non è stata riconfermata e in un’intervista raccolta dal settimanale Nuovo si è tolta un po' di sassolini dalle scarpe.

«Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre».

Il rapporto tra la Bruganelli e la Volpe non è mai stato idilliaco, e le liti durante la diretta del Grande fratello Vip, nella passata edizione, ne sono testimonianza. Ora però queste dichiarazioni mettono proprio la parola fine a un possibile riavvicinamento tra le due.

Come si consolerà la Volpe? «Vedrete - ha detto laconduttrice parlando del suo futuro professionale - vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più».

La risposta di Sonia Bruganelli

Non si è fatta attendere la risposta di Sonia Bruganelli dopo aver letto le dichiarazioni di Adriana Volpe che in poche parole la accusavano di lavorare perché raccomandata. La moglie di Bonolis, come sempre senza peli sulla lingua, ha pubblicato poco fa una storia su Instagram proprio in risposta alla conduttrice: «Mi risulta che Guardì sia ancora in vita».

