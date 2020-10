IL NUOVO LIBRO DI MARIA GIOVANNA MAGLIE, "PUTTANE", SUL MESTIERE PIÙ ANTICO DEL MONDO, RACCONTATO DAI SUMERI AI TEMPI DI INTERNET E DEL COVID - IN ITALIA 16 MILIONI DI UOMINI OGNI ANNO PAGANO PER IL SESSO E IL 70% HA FAMIGLIA ED È SPOSATO. CIRCA 120 MILA PROSTITUTE LAVORANO SOLO ONLINE. STANDO AI DATI DEL SITO ''ESCORT ADVISOR'', I CLIENTI FANNO MENO ATTENZIONE AL PREZZO E SEMPRE PIÙ A...

PUTTANE

IL MESTIERE PIÙ ANTICO DEL MONDO AI TEMPI DI INTERNET E DEL COVID

di Maria Giovanna Maglie

Edizioni Piemme

Pgg: 224 Euro: 17,50

Uscita 27 ottobre 2020

maria giovanna maglie puttane

Puttane: da oggi in libreria per conoscere il sesso a pagamento senza ipocrisie - Dai bordelli sumeri a Santa Teodora, da internet fino al Covid-19

In Italia mediamente 16 milioni di uomini ogni anno pagano per il sesso e il 70% ha famiglia ed è sposato. Sempre in Italia circa 120 mila prostitute lavorano solo online. Questi numeri hanno ispirato la giornalista Maria Giovanna Maglie nella stesura del libro oggi in libreria: Puttane. Il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid (Piemme).

Perché questo libro proprio oggi?

Perché con il Covid-19 il sesso a pagamento si è fermato per poi ripartire sotto nuove forme e così continuare ad esistere: il contatto umano fa paura eppure il settore resiste e si adatta. Maria Giovanna Maglie ci spiega il perché e il come è cambiato nella storia fino ad oggi.

Perché c’è la necessità di mettere in luce le zone d’ombra di uno dei settori dai numeri più alti nel mondo per partecipazione e giro d’affari, soprattutto in Italia. L’autrice ci spiega il risvolto politico ed economico.

maria giovanna maglie

Perché in Italia la prostituzione è legale ma non regolamentata e per l’ipocrisia generale va bene così. Intanto però le professioniste del sesso rimangono in bilico senza tutele. La giornalista lo racconta attraverso le voci vive delle escort intervistate.

Puttane è viaggio-inchiesta nella prostituzione 2.0 che pone una domanda oggi attuale: come si evolve il settore del sesso a pagamento con il distanziamento sociale?

concorso miss escort bagnata 5

Stando ai dati del sito Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, riportati dall’autrice, i clienti delle escort fanno meno attenzione al prezzo e sempre più alla sicurezza e alla professionalità. Ciò attraverso le recensioni, che Maria Giovanna Maglie scopre come ultima innovazione del settore: più di 180 mila attualmente online sul portale analizzato. Ecco perché subito dopo il lockdown “dal 4 maggio le visite giornaliere al sito Escort Advisor hanno subito un rialzo del 27%”, con picco di accessi record persino il 12 ottobre scorso.

Il mancato riconoscimento delle lavoratrici del sesso, “imprenditrici” che liberamente hanno scelto di fare del loro corpo una professione, è uno degli argomenti specifici, come la messa in luce dell’esercito delle invisibili vittime di tratta.

variazione prezzi per provincia pre e post lockdown escort advisor 6

Un’inchiesta di straordinaria attualità e schiettezza che scardina le ipocrisie e non dimentica le donne che hanno fatto la storia (anche) vendendo il proprio corpo: cortigiane, spie, fini diplomatiche, imperatrici, imprenditrici, perfino una santa. Tutte puttane, in attesa, oggi più che mai, di un riconoscimento straordinario: poter pagare le tasse.

MARIA GIOVANNA MAGLIE nata a Venezia, ha studiato a Roma e ha cominciato a fare la giornalista nel 1979. Ha lavorato in America Latina, in Medio Oriente, negli Stati Uniti. A New York ha vissuto 15 anni: la considera ancora la sua vera casa. Oggi si diverte a scrivere per Dagospia, a partecipare a talk in tv, a tessere la rete dei social con una striscia quotidiana che si chiama #magliestrette. È anche editorialista del quotidiano La Verità e autrice con Piemme dell’ebook Il mostro cinese (2020).

