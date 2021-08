DOPO I CINESI (E CONTE) ARRIVA ERDOGAN A TENDERE LA MANO AI TALEBANI: “SIAMO PRONTI A INCONTRARE IL GOVERNO. IL NOSTRO OBIETTIVO È PRIMA DI TUTTO LA STABILITÀ E LA SICUREZZA DELL'AFGHANISTAN” - IL MESSAGGIO ALL'EUROPA, CHE STAVA GIÀ PENSANDO DI DARGLI ALTRI SOLDI PER TENERSI I PROFUGHI AL POSTO NOSTRO: “NON PUÒ EVITARE QUESTO PROBLEMA CHIUDENDO I CONFINI. LA TURCHIA NON HA L'OBBLIGO DI ESSERE IL DEPOSITO DELL'EUROPA PER I RIFUGIATI” (TRADOTTO: SE VOLETE CHE CI PENSI IO, PAGATE DI PIÙ...)