17 mag 2021 11:57

UN NUOVO TITANIC? SPERIAMO NON VADA A FINIRE COME L’ULTIMA VOLTA – IN CINA STANNO REALIZZANDO UNA RICOSTRUZIONE A GRANDEZZA NATURALE DEL TITANIC – IL NUOVO MODELLO DELLA NAVE AFFONDATA NEL 1912 DIVENTERA’ UN’ATTRAZIONE IN UN PARCO DIVERTIMENTI A TEMA… - VIDEO