ODIARSI COME SOLO UNA MADRE E UNA FIGLIA SANNO FARE - EVA HENGER E LA FIGLIA MERCEDESZ NON SI PARLANO DA UN ANNO - AI RIMPROVERI DELL’EX PORNOSTAR, RISPONDE LA RAGAZZA: “QUANDO ERO IN CARNE MI ASSILLAVA CHE ERO CICCIONA, QUANDO AVEVO L' ACNE MI ASSILLAVA... ERO ABITUATA SOLO AGLI INSULTI. SE DICE CHE SONO FRAGILE SI DOMANDASSE PERCHÉ. INSINUA ANCHE CHE…” - UN LETTORE CI SCRIVE: "SE NON SI PARLANO DA UN ANNO, COME MAI DUE GIORNI FA ERANO..." - LA SMENTITA DI EVA HENGER

Riceviamo e pubblichiamo:

Ciao Dago, ho letto questo articolo https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/odiarsi-come-solo-madre-figlia-sanno-fare-eva-henger-figlia-250847.htm

e devo dirti che purtroppo non con risponde a verità. Magari. Inoltre, purtroppo, dal 28 di agosto non riesco tornare in Italia perché in Ungheria hanno chiuso le frontiere dal primo settembre. Solo per farti sapere che è una cazzata.

Un abbraccio

Eva Henger

Roberto Alessi per “Libero quotidiano”

eva e mercedesz henger

LE HENGER Odiare solo come una madre e una figlia sanno fare. La madre dice che non le piace la figlia, non si parlano da un anno. Mercedesz risponde: «Quando ero in carne mi assillava che ero cicciona, quando avevo l' acne mi assillava... ero abituata solo agli insulti. Se dice che sono fragile si domandasse perché... Smettila di criticarmi.

Sono serenissima, felice... insinua anche che questo cambiamento l' ho fatto per piacere di più a Lucas, il mio uomo, le ricordo che queste cose ha iniziato a dirle molto prima che mi mettessi con lui». Non ho parole.

Riceviamo e pubblichiamo:

Dago, ma se Henger madre e figlia non si parlano da un anno, come mai due giorni fa erano attovagliate a pranzo in uno dei migliori ristoranti romani? E non è che erano in un pranzo casuale e magari lavorativo, erano proprio in un pranzo di piacere madre/figlia! Erano in sintonia totale, sono state sedute a mangiare, bere e parlare per oltre un'ora: si sono abbracciate e baciate, sembravano tutto fuorché 2 persone in lite tra loro!

Mi sa che la storia dell'anno che non si parlano è tutta un'invenzione a favore di show televisivo: vuoi scommettere che a breve ce le troveremo dalla D'Urso LAUTAMENTE PAGATE?! Scommettiamo?

Ciao Daghino...

firmato un (ex)amico di Eva...

