Giorgio Carbone per “Libero Quotidiano”

stanley kubrick 6

Stanley Kubrick è morto giusto vent' anni fa (7 marzo 1999) e da allora è iniziata vorticosa la caccia all' inedito. Che diamine, è stato uno dei grandi geni del cinema, è possibile che il genio si sia consumato tutto in tredici lungometraggi? Cerca, cerca qualcosa s' è trovato. In casa sua a Londra in qualche ripostiglio è stata dissepolta una quasi sceneggiatura di film e due abbozzi di script. Titolo della prima Married man (L' uomo sposato).

stanley kubrick 5

Del secondo abbozzo The perfect marriage. Del terzo Jealousy. Appena trovate le carte il Guardian ne ha dato notizia (subito dopo gli screenplay sono stati trasferiti all' University of Arts di Londra). Dopodiché è partito il gioco delle ipotesi: quando, come e perché il grande Stanley avrebbe scritto quelle paginette (una sessantina in tutto delle quali solo quelle riguardanti Married man furono battute a macchina)?

stanley kubrick con marisa berenson e ryan o neal

VERO ESORDIO

Gli studiosi di Kubrick non hanno dubbi. Stanley le avrebbe scritte alla metà degli anni 50 quando aveva già diretto Fear and desire e Il bacio dell' assassino, ma non ancora Rapina a mano armata il giallo che fu il suo vero esordio e avrebbe mandato in orbita la sua carriera.

Il suo avvenire come regista era ancora molto in forse e il suo privato si trovava afflitto da problemi esistenziali. Il matrimonio con l' attrice e ballerina Ruth Sobotka aveva i mesi contati ed è probabile che Stanley lo vedesse come un ostacolo (certo non uno stimolo) per la sua carriera. E a rileggere un brano di Married man non si fa fatica a crederlo.

stanley kubrick 4

«Il matrimonio è come un lungo pasto con il dessert servito all' inizio... Riesci ad immaginare l' orrore di vivere con una donna che si appiccica a te come una ventosa e la cui vita ruota intorno a te mattina, pomeriggio e sera? È come annegare in un mare di piume. Sprofondare sempre di più nella dolce e soffocante profondità dell' abitudine e dell' intimità».

stanley kubrick 2

Un pezzo di Jealousy è altrettanto indicativo. Parla dei preparativi di una festa d' anniversario (voluta dalla moglie). Che al marito suona come un insopportabile. La seconda domanda che è lecito porsi dopo i reperti è: sono davvero sceneggiature che Stanley si proponeva di sviluppare in film, o rappresentano qualcosa come piccoli diari, riflessioni di un uomo in crisi alla vigilia dei passi decisivi della sua vita? Difficile rispondere.

ANGOSCE DEL REGISTA

stanley kubrick 1

Da una parte l' idea che ogni biografo s' è fatta di Kubrick è sempre stata quella di un un uomo poco propenso a raccontare se stesso ( i suoi 13 magnifici lungometraggi furono tutti ricavati da romanzi preesistenti). Uno dei maggiori studiosi del director il professore universitario Nathan Abrams non ha dubbi. «Nessuno dei progetti che Kubrick ha elaborato dai tempi di Rapina a mano armata ha qualche somiglianza con Married man».

kubrick e la figlia con jack nicholson

D' altra parte se uno fa mente locale a Eyes wide shut la sua opera ultima, storia di una crisi coniugale non può fare a meno di pensare che Stanley non ci abbia messo molte delle sue angosce di 40 anni prima, messe in pagina in una casa di Londra in attesa che per lui si aprissero gli orizzonti di gloria. E si sia identificato nel Tom Cruise che vagava stralunato nelle vie di Londra.

