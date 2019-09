OGNI AGIO HA IL SUO PLAGIO - I LED ZEPPELIN TORNANO IN TRIBUNALE PER DIFENDERSI DALL’ACCUSA DI AVER COPIATO IL RIFF DI CHITARRA DI “STAIRWAY TO HEAVEN” DAL PEZZO “TAURUS” DEGLI SPIRIT - JIMMY PAGE E ROBERT PLANT SI SAREBBERO “ISPIRATI” DOPO AVER SENTITO LA BAND NEL 1968, MA IL VERDETTO È MOLTO ATTESO PERCHÉ PUO' CAMBIARE LE LEGGI SUL COPYRIGHT NEGLI USA… – VIDEO

Il 23 settembre i Led Zeppelin tornano in tribunale per difendersi dall’ennesima accusa di plagio per “Stairway to Heaven”, il loro singolo più iconico. Secondo un giudice americano, tra la celebre canzone e “Taurus”, un pezzo strumentale della band Spirit, ci sarebbero somiglianze sufficienti per portare il caso di fronte alla Corte d’Appello di San Francisco. Nel 2016, Robert Plant e Jimmy Page, cantante e chitarrista dei Led Zeppelin, si erano già presentati in tribunale per lo stesso motivo, ma erano stati assolti.

I precedenti - Tutto è partito, anni fa, dall’accusa di plagio presentata da Michael Skidmore, amministratore fiduciario di Randy Wolfe, ultimo chitarrista degli Spirit, che da sempre rivendicava i diritti d’autore della canzone. Secondo la versione di Skidmore, i Led Zeppelin avrebbero copiato il riff di chitarra di “Taurus”, dopo averla sentita suonare durante un tour nel 1968. Page e Plant hanno sempre negato questa versione della storia, affermando invece di aver scritto "Stairway to Heaven" in un cottage del Galles, interamente di loro pugno. Nel 2016, i giurati presenti in tribunale avevano deciso che il singolo non infrangeva nessun copyright, ma ora i Led Zeppelin si devono presentare di nuovo a processo, poiché sarebbero stati scoperti alcuni errori nella gestione della giuria precedente.

Il verdetto potrebbe cambiare le leggi sul copyright negli Stati Uniti - Al di là della querelle tra le due band, il nuovo verdetto potrebbe avere implicazioni sulle attuali leggi sul copyright negli Stati Uniti. “Sarà necessario stabilire quanta creatività è necessaria per dare vita a qualcosa di tutelabile”, ha affermato Wesley Lewis, avvocato specializzato in copyright. “Nella musica, potrebbe essere una scala cromatica. Ma ci sono analogie di tutti i tipi. Per esempio, una linea di codice di un software è protetta dal copyright? In una coreografia, quali sono i passi tutelati? Questo procedimento è fondamentale per fare chiarezza”.

