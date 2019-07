20 lug 2019 15:43

PER OGNI INFLUENCER CI SONO MIGLIAIA DI “DEFICIENTERS” - LA BRITANNICA BELLA DELPHINE FA UN BAGNO IN VASCA E POI, ATTRAVERSO INSTAGRAM, PROPONE L’ACQUISTO DELL’ACQUA USATA RIVERSATA IN BARATTOLI - E OVVIAMENTE, COME TUTTE LE IDEE FETISH, E’ STATO UN SUCCESSO: I VASETTI VENDUTI AL PREZZO DI 30 DOLLARI CIASCUNO, SONO LETTERALMENTE ANDATI A RUBA - MA IL SUO PROFILO E' STATO POI CHIUSO...