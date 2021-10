14 ott 2021 16:58

OH OH COGLIONE! ROBERTO VECCHIONI RIVELA COME E’ NATO IL RITORNELLO DI SAMARCANDA, UNO DEI SUOI BRANI PIU’ FAMOSI: “L’OH OH CAVALLO NACQUE PERCHÉ UNO DAVANTI A ME HA INCHIODATO IMPROVVISAMENTE E A MOMENTI GLI ANDAVO ADDOSSO. ALLORA GLI HO GRIDATO: “OH OH COGLIONE!”. IMMEDIATAMENTE HO AVUTO UNA FOLGORAZIONE E…” – VIDEO