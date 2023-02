OK AI VENERATI MAESTRI MA BASTA CON I SOLITI STRONZI - FRANCESCA MICHIELIN: “A 64 ANNI NON PENSO CHE FARÒ QUESTO MESTIERE E SPERO DI GODERMI LA VITA. FACCIO UN ESEMPIO: ORNELLA VANONI È UN MITO ED È STATA UNA FIGATA SENTIRLA CANTARE A SANREMO PERÒ PENSO CHE DA ANZIANI SI DEBBA LAVORARE SE SI HANNO COSE DA DIRE. FINCHÉ UNA PERSONA PIÙ GRANDE È UN RIFERIMENTO VA BENE MA SE UN "GRANDE VECCHIO" SI LIMITA A DIRE CHE I GIOVANI SONO INCOMPLETI E SUPERFICIALI NON VA BENE…”

Cantautrice, presentatrice, divulgatrice, ambientalista, promotrice di numerose campagne per i diritti civili Francesca Michielin sta per compiere 28 anni […] «Spesso l'errore che si fa con noi donne è rifiutare la nostra complessità. Non posso andare a una sfilata di Moschino o Prada e twittare contro l'ascesa della destra nel nostro Paese sennò, certa opinione pubblica, mi bolla come incoerente; non sono stata fuori luogo poiché non facevo riferimento alla resistenza partigiana, nemmeno ci ho pensato, ma a qualcuno faceva comodo usare il mio tweet».

Canta: «Voglio essere scorretta crescere ma senza fretta». Una denuncia alla gerontocrazia che fa da tappo ai giovani?

«Mio padre è un grande fan di Paul Mc Cartney e se lui ha voglia di suonare alla sua età è giusto che lo faccia, io spero di non seguire le sue orme».

McCartney a 16 anni scrisse When I'm 64 immaginandosi in pensione, ora ha 81 anni e pensa al prossimo tour.

«A 64 anni non penso che farò questo mestiere e spero di godermi la vita. Faccio un esempio: la Vanoni è un mito ed è stata una figata sentirla cantare a Sanremo però penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire. Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un "grande vecchio" si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene. Mi sono spesso sentita incompleta e per citare Calvino: "quando ti senti incompleto sei solo giovane"». […]

«[…] Mancano i politici e allora si chiede agli artisti di fare i politici. La sinistra si è concentrata troppo sui social piuttosto che ricordarsi quanto disagio c'è tra i ricchi e poveri e di un sacco di altre cose a cui dovrebbe porre attenzione».