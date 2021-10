CON OPINIONISTE COSÌ, CHI HA BISOGNO DI VIPPONI - SE NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” LE DINAMICHE TRA I MORTI DI FAMA LATITANO, A TIRARE SU L’AUDIENCE CI PENSANO LE SCIABOLATE TRA LA GLACIALE E SPIETATA SONIA BRUGANELLI E LA MOSCETTA E ROSICONA ADRIANA VOLPE: CHE LE DUE NON SI STESSERO SIMPATICHE SI ERA CAPITO, MA IL CASO MAGALLI HA FATTO DEFLAGRARE LA BOMBA IN STUDIO – LA VOLPE TENTA DI FARE IL POMPIERE: “SIAMO DIVERSE”, MA CI HA PENSATO L’ACERRIMO NEMICO MAGALLI A DARE L’ASSIST PER L'ENNESIMO ROUND… - VIDEO

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

adriana volpe sonia bruganelli

La ricetta, da sei edizioni, è la stessa: innamoramenti, tradimenti, litigi, confessioni, rivelazioni e risse condotte, sempre e comunque, a favore di inquadratura. Eppure quest'anno il Grande Fratello Vip - costola del reality nato 21 anni fa, oggi alla sesta puntata su Canale 5 - ha una spezia in più che sta facendo salire gli ascolti sempre di più (share 19.2 per 2.828 mila spettatori).

scazzo sonia bruganelli adriana volpe 2

LA SORPRESA

A fare la differenza, per la prima volta, non sono gli scandali e le parole, quasi sempre fuori posto, dei reclusi in casa, ma la competizione ormai scoperta fra le opinioniste: la donna di ghiaccio Sonia Bruganelli, 47enne romana, moglie e collaboratrice di Paolo Bonolis, in rampa di lancio per un futuro sul piccolo schermo, e la donna di cuore Adriana Volpe, trentina 48enne, ex gieffina ed esule Rai in cerca d'autore.

sonia bruganelli e giancarlo magalli

Abilmente orchestrata da Alfonso Signorini, la tensione fra le due - emersa lunedì scorso, complice un acido scambio sulle rispettive frequentazioni professionali (galeotta fu una foto di Bruganelli con Giancarlo Magalli, che lei ha denunciato) - rischia di esplodere irreversibilmente nella puntata di oggi, in cui si deciderà il destino dei tre nominati Andrea Casalino, Gianmaria Adinolfi e Nicola Pisu.

«Io e Sonia abbiamo due storie diverse e due modi di raccontare la tv, lei ha lavorato dietro le quinte, io in prima linea - dice Volpe - abbiamo caratteri opposti, ma almeno nessuna copia l'altra». Certamente, in un GF Vip mai così povero di personaggi che bucano lo schermo (tra i più efficaci: Jo Squillo, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge), Bruganelli emerge: «È preparata, laureata, capace e con viso e occhi che bucano. Sono tutti ingredienti con cui potrebbe affrontare da conduttrice una prima o seconda serata. Ma non credo che lo desideri».

scazzo sonia bruganelli adriana volpe 1

Ufficio di (ri)collocamento per definizione, il GF Vip ha già calato, in una manciata di puntate, i suoi assi: le gaffes omofobe (Katia Ric-ciarelli), le risse sentimentali (Lulù e Manuel Bortuzzo), le truffe (le principesse Selassié, che tutto sono tranne che principesse). «Non capisco chi dice che siamo trash - spiega Volpe - le storie di dolore che raccontiamo servono a spiegare i comportamenti e le reazioni che i concorrenti hanno davanti alle telecamere. Bortuzzo (il nuotatore ferito in un agguato nel 2019, ndr) se lo poteva risparmiare? E in tv proprio per condividere la sua quotidianità, quella che nessuno conosce».

SECONDA VITA

adriana volpe sonia bruganelli

Quanto alla possibilità di una seconda vita tv dopo il Gf, «dipende da come te la giochi. Può servire a rispolverare l'immagine. Ma l'unica garanzia che ti dà è un aumento di visibilità soprattutto sui social. Magari dopo il Grande Fratello non finisci a condurre un programma, ma il lavoro ti ritorna lo stesso. Come? Puoi sempre inventarti influencer, e monetizzare la popolarità».

adriana volpe sonia bruganelli 3 VOLPE SIGNORINI BRUGANELLI adriana volpe e sonia bruganelli scazzo sonia bruganelli adriana volpe 5 scazzo sonia bruganelli adriana volpe 6 i post di sonia bruganelli 4 scazzo sonia bruganelli adriana volpe 3 i post di sonia bruganelli 5 scazzo sonia bruganelli adriana volpe 4 i post di sonia bruganelli 2 i post di sonia bruganelli 3 i post di sonia bruganelli 1 il post di adriana volpe adriana volpe 2 adriana volpe 1 scazzo sonia bruganelli adriana volpe