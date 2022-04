ORNELLA VANONI SENTE LE VOCI E CANCELLA I CONCERTI ESTIVI – “HO BISOGNO DI RIPOSO. ERO AGITATA, ANCORA TROPPI DOLORI, E IMPROVVISAMENTE SENTO VOCI CONFUSE CHE PARLANO FORTE E SI SOVRAPPONGONO. ALLORA MI SONO SVEGLIATA PER CERCARE I TAPPI DI CERA. INUTILI, LE VOCI ERANO NELLA MIA TESTA” - LA CANTANTE HA ANNUNCIATO CHE SARÀ SOLO AL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO E IL 2 GIUGNO ALL’ARENA DI VERONA PER IL TRIBUTO A LUCIO DALLA. PER IL RESTO NIENTE APPARIZIONI

Da corriere.it

ornella vanoni senza fine.

Ornella Vanoni ha deciso che la sua sarà un’estate di riposo quasi totale. Ha spiegato lei stessa, attraverso i social, il motivo della sua decisione dopo anni decisamente frenetici dal punto di vista lavorativo. «Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo — ha raccontato l’artista, 87 anni. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo».

ornella vanoni senza fine

Per via di queste voci che continuava a sentire, la cantante ha quindi cancellato i suoi impegni, tranne due. Niente concerti, salvo la partecipazione al Primo Maggio con un brano di Chico Buarque e quella al concerto-tributo per Lucio Dalla all’Arena di Verona. Oltre a queste due date, l’unica altra apparizione prevista sarà per ricevere il Premio Tenco. «Sarò comunque molto felice di ricevere in Aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo», ha spiegato. Aggiungendo: «Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla».

