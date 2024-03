GLI OSCAR 2024? PIU’ MASCHIO DI COSI’ SI MUORE – NATALIA ASPESI SULLE 7 STATUETTE A “OPPENHEIMER”, COMINCIANDO CON "IL MERAVIGLIOSO ATTORE IRLANDESE CILLIAN MURPHY, CHE TANTO AVEVAMO AMATO IN 'PEAKY BLINDERS'" - “LE SIGNORE, STREMATE, SI CHIEDONO SE QUESTA SPECIE DI VENDETTA MASCHIA PORTERÀ A QUALCHE CAMBIAMENTO ANCHE NELLA VITA DOVE ORMAI SI SENTONO PARLARE SOLO LE DONNE, MENTRE PARE CHE GLI UOMINI SE NE STIANO ZITTI, CONTINUANDO LA LORO VITA DI SEMPRE…”

Natalia Aspesi per “la Repubblica” - Estratti

Più maschio di così si muore. E anche gli Oscar, che parevano ancora legati alle ultime crudeli richieste del MeToo, hanno scelto maschilmente, dando il massimo premio a Oppenheimer , e a tutti i suoi derivati, cominciando con il meraviglioso attore irlandese Cillian Murphy, che tanto avevamo amato in quanto ladro assassino ricchissimo Tommy Shelby, dei terribili Peaky Blinders di Birmingham.

Uno si inventa la bomba atomica, che è anche un po’ comunista, gliene fanno di ogni colore, e proprio in tempi che stanno andando a precipizio verso la destra lui trionfa (e muore come in tutte le biografie) mantenendo per sempre quella sfiga là, LA BOMBA!

Diretto da un grande comunicatore di film maschili tipo Dunkirk , il britannico Christopher Nolan ha consentito di premiare con sette su tredici statuette i suoi collaboratori.

E adesso le signore, stremate, si chiedono se questa specie di vendetta maschia porterà a qualche cambiamento anche nella vita dove ormai si sentono parlare solo le donne, mentre pare che gli uomini se ne stiano zitti, continuando la loro vita di sempre.

Già l’anno scorso, agli Oscar, aveva vinto Everything everywhere all at once che pochissimi si ricordano, se non per la presenza di una non più giovane immigrata cinese che ritrova in un ripostiglio delle scope una versione di suo marito e altro non so, mentre l’Italia non veniva premiata con il corto Le pupille e neppure tal Zurzolo in un film di Skolimowski.

Ormai però era lontano, dai soliti Oscar, un tremendissimo film intitolato Coda , storia di una ragazza che ci sente tra parenti sordi, e la sua vittoria non lasciò a noi né nuovi MeToo né altro: anche questa idea era fallita. Rimase poco visto anche un film di Jane Campion, un tempo adorata, che si prese il premio alla regia con Il potere del cane attorno a un personaggio maschilissimo che rincorre i bei ragazzi.

Quest’anno gli Oscar volevano rifarsi e devo dire che han messo assieme una bella serie di film: e se non vinceva il grandioso Oppenheimer , ce ne erano altri, per esempio Povere creature!, ed Emma Stone si è presa la statuetta come migliore attrice, mentre Arthur Harari e Justine Triet, con Anatomia di una caduta , sono stati premiati per la miglior sceneggiatura originale.

