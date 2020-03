15 mar 2020 16:55

PALINSESTI IN DISSESTO - MANDANO LE REPLICHE DI ''AVANTI UN ALTRO'' E BONOLIS S'INCAZZA: ''MA COME, ABBIAMO GIÀ REGISTRATO LE NUOVE PUNTATE, PERCHÉ NON TRASMETTONO QUELLE? GLI ASCOLTI SONO OTTIMI E LA GENTE, IN QUESTI GIORNI DIFFICILI, TROVA UN MOMENTO DI SVAGO. MAH'' - SI FERMANO I NUOVI EPISODI ANCHE DI ''FORUM'' E ''UOMINI E DONNE'', MENTRE ''MATTINO CINQUE'' SARÀ SOSTITUITO DA UN'APPROFONDIMENTO GIORNALISTICO CON VECCHI E SENZA PANICUCCI