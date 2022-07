4 lug 2022 19:10

IN PALIO C'E' LA STUPIDITA' – ALDO GRASSO: "MA QUELLI CHE IN RETE HANNO CARICATO DI INSULTI LA TELECRONACA DI PARDO DEL PALIO DI SIENA NON SI ACCORGONO DI ESSERE COME I PROTAGONISTI DEL ROMANZO DI FRUTTERO & LUCENTINI "IL PALIO DELLE CONTRADE MORTE"? PARDO ERA ALL'ESORDIO: NON HA FINTO DI ESSERE UN SUPERESPERTO ALLA PAOLO FRAJESE, MA PROPRIO PER QUESTO CI HA RESTITUITO UN RACCONTO DI CHI SCOPRE PER LA PRIMA VOLTA IL MISTERO DI QUESTA CORSA CHE NON FINISCE MAI DI STUPIRE" - VIDEO