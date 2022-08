PAOLO DEL BROCCO SCRIVE A DAGOSPIA: “DEVO SEGNALARE CHE LA LEGGE ANTICORRUZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON IL MIO MANDATO. QUANDO TRA UN ANNO SCADRÀ IL MANDATO L’AD E IL CDA DELLA RAI POTRANNO OPERARE LE SCELTE CHE RITERRANNO, CONFERMANDOMI O INDIVIDUANDO UN’ALTRA FIGURA ADEGUATA. MA LA LEGGE ANTICORRUZIONE NON C’ENTRA NULLA NÉ LA REGOLA INTERNA RAI DEGLI 8 ANNI CHE ESCLUDE ESPLICITAMENTE LA FIGURA DEGLI AMMINISTRATORI”

Riceviamo e pubblichiamo:

paolo del brocco foto di bacco

Caro Dago, leggo oggi su Dagospia una breve nota che mi riguarda. Nel ringraziarti per le parole di apprezzamento che spesso hai espresso nei confronti del lavoro svolto dalla società che dirigo, per correttezza e per chiarezza di comunicazione devo segnalarti che la legge anticorruzione non ha alcuna attinenza con il mio mandato. Quando tra un anno scadrà il mandato l’AD e il Cda della Rai potranno operare le scelte che riterranno, confermandomi o individuando un’altra figura adeguata. Ma la legge anticorruzione non c’entra nulla né la regola interna Rai degli 8 anni che esclude esplicitamente la figura degli amministratori. Cordialmente

Paolo Del Brocco