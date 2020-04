PAUL McCARTNEY E MICK JAGGER: ASCOLTA E TROVA LE DIFFERENZE (VIDEO) – MOLENDINI: "SEMPRE PEGGIO, LA VOCE DEL “MACCA” È SEMPRE PIÙ INGOLFATA. SENTIRE, PER CREDERE, LA SUA VERSIONE DI LADY MADONNA A “ONE WORLD TOGETHER”. COME MAI, MICK JAGGER, CHE HA LA STESSA ETÀ E NON NE HA FATTE DI MENO NELLA VITA, È RIUSCITO A CONSERVARSI MEGLIO?" - IL CONCERTO VIRTUALE CON OLTRE 100 ARTISTI RIUNITI DA LADY GAGA HA RACCOLTO 127,9 MILIONI DI DOLLARI PER L’OMS – VIDEO

Dal profilo Facebook di Marco Molendini

paul mccartney

Sempre peggio, la voce di Paul McCartney è sempre più ingolfata, non solo ha perso in estensione ma il tono è cambiato, è più basso, si è imbolsita, ha perso espressione. Sentire, per credere, la sua versione di Lady Madonna a “One World Together” l’altra notte. Dicono che il cambiamento sia dovuto all’età , alla vita dispendiosa, al tanto bere, etc, etc. Come mai, allora Mick Jagger, che ha la stessa età e non ne ha fatte di meno nella vita, è riuscito a conservarsi meglio?

'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME' RACCOGLIE 127,9 MILIONI DI DOLLARI PER OMS

Da www.adnkronos.com

Il concerto 'One World: Together at Home' trasmesso la notte scorsa dalle case di alcuni dei principali cantanti di tutto il mondo ha raccolto 127,9 milioni di dollari per il Fondo di risposta solidale per il Covid-19 dell'Oms.

rolling stones

Riuniti da Lady Gaga, oltre cento artisti internazionali hanno partecipato alle otto ore di musica, che si sono aperte con un montaggio degli applausi dalle finestre di vari Paesi del mondo per ringraziare medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19.

Da Paul McCartney a Billie Eilish, Stevie Wonder, Taylor Swift, Elton John, Jennifer Lopez, ma anche gli italiani Zucchero e Andrea Bocelli, che ha cantato 'The Prayer' in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend. I Rolling Stones hanno interpretato 'You Can't Always Get What You Want' da quattro luoghi separati

lady gaga bocelli dion elton john

paul mccartney