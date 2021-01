8 gen 2021 19:34

UN PECHINO DI SPRECHI – “STRISCIA LA NOTIZIA” TORNA SUGLI SPRECHI DELLA RAI: NEL MIRINO FINISCONO I SOLDI BUTTATI PER LO STUDIO DI PECHINO CHE, RIMASTO ORFANO DI GIOVANNA BOTTERI, SAREBBE INUTILIZZATO DA AGOSTO 2020 - PER LA STRUTTURA DI PECHINO IL “SEVIZIO” PUBBLICO STAREBBE PAGANDO CIRCA 300MILA EURO L’ANNO PER IL PERSONALE CINESE, ALTRI 300MILA EURO PER LA SEDE E CIRCA 40MILA EURO PER L’APPARTAMENTO – ANCH’ESSO VUOTO – DELLA BOTTERI…