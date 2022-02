PERCHÉ CI MANCANO GLI ANNI '80? PERCHÉ FURONO L'ULTIMA ESPLOSIONE DI LIBERTÀ PRIMA DELLA NOSTRA ERA DI VEGLIA ETERNA, SCRIVE LA SCRITTRICE INGLESE JULIE BURCHILL - GLI ANNI '80 ERANO UN ‘’LIBERO TUTTI’’, NON SOLO LIBERO NEL SENSO SFRENATO (DEREGOLAMENTAZIONE, PRIVATIZZAZIONE) MA LIBERO COME LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, A UN LIVELLO CHE FA SEMBRARE QUESTI GIORNI IL MEDIOEVO - AL GIORNO D'OGGI, L'AMBIZIONE NON È VISTA COME BELLA E LE GIOVANI ATTRICI CHESI LAMENTANO DELLA LORO "VULNERABILITÀ" E "ANSIA" PIUTTOSTO CHE VANTARSI DELLA LORO BELLEZZA HANNO SOSTITUITO LE VAMPIRE CON LE SPALLE IMBOTTITE DEGLI ANNI '80

JULIE BURCHILL PER IL DAILY MAIL

La gente diceva degli anni '60: "Se riesci a ricordarli, non eri lì". Direi degli anni '80: "Se riesci a ricordarli, ti sentivi un vincitore della lotteria, finché non hai fatto saltare tutte le tue vincite, sei svenuto e sei tornato in vita nella piovosa mattina grigia dell'eterna veglia".

Quindi non sono stato affatto sorpresa di vedere che un sondaggio del King's College ha rilevato che ben due terzi delle persone hanno nostalgia del mio decennio preferito, quando la birra costava 67 pence la pinta, il prezzo medio della casa era di £ 27.500 e il cielo era il limite per ogni persona, dalla signora Thatcher al mio umile io.

Kim Basinger Rourke

Gli anni '80 erano un ‘’libero tutti’’, non solo libero nel senso sfrenato (deregolamentazione, privatizzazione) ma libero come nella libertà di espressione, a un livello che fa sembrare questi giorni il Medioevo.

Non è iniziato bene. Nel 1979, l'URSS andò in Afghanistan per combattere una prima versione dei talebani e tutti credevano che la terza guerra mondiale fosse iniziata. Invece, si è rivelato un decennio davvero divertente.

giovani protestano per il clima

Dopo essersi scrollata di dosso la processione degli anni '70 di leader avulsi ma ottusi, la signora Thatcher era Primo Ministro. E anche se parlava di tradizione quando le andava bene, sapevamo che era una di noi - una demolitrice borghese che non ha mai visto una vacca sacra - dai sindacati al partito Tory.

thatcher Reagan

La deregolamentazione del mercato azionario guidato dalla Thatcher nel 1986 ha strappato via la logora gentilezza della città e l'ha aperta ai brillanti ragazzi della classe operaia, rendendo Londra la capitale mondiale del capitalismo.

Sì, l'inflazione e i tassi di interesse erano alti, ma lo erano anche i salari.

Sono arrivata a Londra nel 1976 come giornalista per un giornale musicale, specializzata nella fiorente scena punk rock. Odiavo la musica solo un po' meno di quanto odiassi l'aria di miseria che aleggiava intorno a quest'isola come una nebbia.

gordon gekko in wall street 2

Intendiamoci, essendo cresciuta nei tristi anni '70, dalle interruzioni di corrente alla settimana dei tre giorni del 1974 a Winter Of Discontent del 1978, ero abituato al pessimismo. "L’avidità sexy è la fine degli anni '80", ha detto un personaggio nella commedia di Caryl Churchill Top Girls. L'ha detto come se fosse una brutta cosa! Ho sempre preferito la rotazione di Gordon Gekko: "L'avidità è buona".

george michael Lady Diana

C'era qualcosa di così onesto nel capitalismo degli anni '80, in contrasto con l'abitudine farinosa delle società moderne che ostentano la loro sensibilità: M&Ms che bandivano i dolci femminili "sessualizzati", Ben e Jerry agitavano all'infinito le dita in faccia con una mano mentre spalavano lo zucchero nelle nostre bocche con l'altro e, naturalmente, l'umile dado Knorr si vanta di "reinventare il cibo per l'umanità".

distributore amuleti buddisti

E poi: "Pot Pourri For Peace"? Gli anni '80 erano così spudoratamente avari che persino i buddisti - la religione degli anni '80 preferita dalle mediocrità dei media - cantavano soldi.

Al giorno d'oggi, l'ambizione nuda non è vista come bella - e le giovani attrici che si lamentano della loro "vulnerabilità" e "ansia" piuttosto che vantarsi della loro bellezza hanno sostituito le vampire con le spalle imbottite degli anni '80.

DADO KNORR

Le canzoni che tutti amavamo riflettevano la stessa fame, come FLM (Fun, Love, Money) di Mel & Kim e When Am I Going To Make A Living? di Sade.

duran duran

Ma le due band più grandi erano gli Spandau Ballet e i Duran Duran: dovevi scegliere se essere una "Spandie" o una "Durannie", la maggior parte delle ragazze sceglieva quest'ultima a causa dell'attraente John Taylor.

Qual è la scelta adesso? Sam Smith o Ed Sheeran! Due che non sarebbero stati autorizzati a fare i roadie negli anni '80.

madonna 80

Quando George Michael (il nostro miglior cantautore) e Lady Diana (la nostra principessa del pop) si sono fidanzati, eravamo in paradiso, vedendoli condividere una battuta e, a quanto pare, anche un parrucchiere.

In linea con l'atteggiamento positivo dei tempi, diversi film di successo erano storie di Cenerentola sexy, in cui un estraneo si trasforma e conquista tutto: Working Girl e Dirty Dancing.

ed sheeran

Le pop star come Adele hanno il diritto di trasformare l'angoscia in...

Molto prima dei libri di Cinquanta sfumature di grigio, Kim Basinger e Mickey Rourke stavano facendo cose improbabili con i cibi in ‘’9 settimane e mezzo’’.

Le top model amazzoniche come Iman ed Elle Macpherson sono state sostituite da adolescenti "eroina-chic" dall'aspetto spaventato. Oggi, come mostra Vogue di questo mese, le modelle (Naomi Campbell, ndr) portano i bambini al posto delle borse Birkin.

dirty dancing

Ho sempre trovato ripugnanti i segnali di virtù - anche prima che esistesse la frase - e sono iniziati gli anni '90, portandoci alla fine nell'atmosfera soffocante della caccia alle streghe #BeKind Or Else che affligge i social media e la sfera pubblica.

Gli anni '80 sono stati brillanti da un punto di vista edonistico, ma hanno anche dato quel senso di libertà illimitata così gravemente carente ora.

iman 2

Programmi TV davvero originali come The Comic Strip e The Young Ones hanno dimostrato che non dovevi raccontare barzellette sulla madre di tua moglie per essere considerato divertente. Ma nemmeno i comici sentivano il bisogno di segnalare incessantemente quanto fossero puri di cuore scusandosi per tutto.

Naomi 2022

Deprimente, la commedia ha chiuso il cerchio e basta ascoltare ciò che passa per umorismo su BBC TV e radio per riflettere che i fumetti si fanno una risata ogni volta che gridano "Brexit!" è altrettanto debole di quei cafoni anni '70 che si aspettavano ruggiti di ilarità ogni volta che nominavano la suocera.

Cresciuta come donna della classe operaia negli anni '70, ci si aspettava che non mi esprimessi mai. E dopo alcuni gloriosi decenni di libertà, mi ritrovo improvvisamente di nuovo in quella situazione. Come quando ero bambina, mi viene detto quello che posso e non posso dire, tranne che ora i rimproveri sono più piccoli di me.

Kim Basinger

Naturalmente, nessun decennio è perfetto. Avevamo ancora la Guerra Fredda. Ma quei giorni, quando ciascuna parte sapeva dove erano i confini, non sembra così male rispetto ai difficili impegni di oggi con la Russia di Putin, la sua guerra informatica e la sua brutta amicizia con Pechino.

Sebbene l'AIDS fosse nuovo e spaventoso, sapevamo tutti di essere dalla stessa parte: contro l'ignoranza. Le donne potrebbero vedere gli uomini gay come oppressi e censurati sessualmente proprio come erano, senza subire la minaccia degli attivisti trans di oggi, che cercano di picchiarci negli sport e si uniscono a noi nei nostri gabinetti.

epidemia aids anni 80

È stato l'ultimo grande decennio di divertimento e libertà: dopo che le persone si sono rese conto che le battute razziste e sessiste erano stupide, ma prima del pignolo dell'eco-camera di oggi. Erano tempi più semplici. Abbiamo vissuto pienamente ogni momento, senza le distrazioni dei social media e dell'entertainment-streaming.

julie burchill 7

Quando ho visto per la prima volta un "telefono portatile" - delle dimensioni di un mattone - ricordo un gruppo di noi seduti attorno ad esso, che lo frugava affascinato, come le scimmie all'inizio di 2001: Odissea nello spazio.

Come negli anni '60, il nepotismo era giustamente considerato una cosa molto sfigata negli anni '80: non come oggi dove lo spettacolo e i media appartengono a chi ha nomi famosi o i soldi di famiglia che gli permettono di lavorare senza compenso come stagisti.

Ora ho 60 anni, vivo un po' con calma sulla costa meridionale e non provo mai nostalgia del passato: ho avuto abbastanza divertimento, amore e denaro per nove vite.

elle macpherson in bikini

Ma mi auguro che i giovani poveri e ambiziosi di oggi possano sperimentare il sesso facile, i soldi facili e la vita facile che per me ha caratterizzato i luccicanti e selvaggi anni '80 piuttosto che il paesaggio censorio e atomizzato di oggi che è il loro arido terreno di gioco.

richard gere cindy crawford

Gli anni '80 sono stati un'era così piena, sembra strano che le persone oggi li ricordino come un periodo più "facile". Ma rispetto alle guerre culturali di oggi, sembrano davvero una terra di contenuti perduti.