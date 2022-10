PERCHE’ ILARY E’ TORNATA A TRIGORIA? NEL BEL MEZZO DELLA “GUERRA DEL GUARDAROBA" CON TOTTI, LA BLASI HA CONDIVISO UN VIDEO SU INSTAGRAM DALLA TRIBUNA DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DELLA ROMA MA PERCHÉ SI TROVAVA LI’? CI SONO RAGIONI FAMILIARI. ECCO QUALI… - VIDEO

Da leggo.it

Ilary Blasi torna a Trigoria. Ma è solo per suo figlio Cristian. La showgirl ha dedicato il sabato al primogenito e ha seguito la partita della Roma U18 dalla tribuna del campo "Di Bartolomei". L'erede di Francesco è rimasto in panchina, ma i suoi compagni hanno vinto 2-0 contro il Napoli. Un sabato diverso per l'ex signora Totti, ma che ha fatto riaffiorare tanti ricordi.

Ilary e Totti, cosa succede

Venerdì è andata in scena la prima udienza della causa. Per il momento, la disputa è sulla restituzione degli oggetti personali. Ilary richiede indietro scarpe e borse, Totti rivorrebbe i Rolex, uno dei quali da 700mila euro. Intanto Ilary è tornata a Trigoria, quella che per il Pupone è stata a lungo la seconda casa. In quello stesso posto gli aveva fatto una sorpresa nel giorno dell'addio al calcio, presentandosi con la maglietta con scritto "6 unico" insieme al resto della famiglia. Poi, dopo l'addio di Totti alla Roma, ci si era avvicinata solo per accompagnare Cristian agli allenamenti.

Totti e la vita con Noemi

Dopo aver convissuto per quasi due mesi con Ilary nella villa dell'Eur, stando bene attento a non incrociarla, Totti ha deciso di lasciare casa alla sua futura ex moglie e trasferirsi a Roma nord, vicino alla nuova compagna Noemi Bocchi. L'ex calciatore ha voltato pagina e ormai non si nasconde più. In settimana ha partecipato al primo evento pubblico con la compagna, una festa a Ponte Milvio nella quale è stato fotografato e filmato a più