PERCHE’ L’OPERA LIRICA FA ARRAPARE – DALLO SCAMBISMO DI “COSÌ FAN TUTTE” DI MOZART ALLA BOMBASTICA FEMMINILITÀ DELLA “CARMEN” DI BIZET, FINO ALLA PUTTANA DELLA “TRAVIATA” DI VERDI: LO RACCONTA DAGO SU INSTAGRAM AL CELEBRATO REGISTA DAMIANO MICHIELETTO CHE STA PROMUOVENDO UN’INIZIATIVA BENEFICA DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA INTERVISTANDO OGNI GIORNO UN ARTISTA DIVERSO - VIDEO

Il Teatro La Fenice di Venezia insieme con Damiano Michieletto promuove l’iniziativa benefica La Fenice & Friends for Italy, pensata dal Teatro veneziano con l’obiettivo di far sentire la propria voce di solidarietà in questo difficile momento segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19 e contestualmente raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile nazionale attraverso la piattaforma GoFundMe.

Tutti i giorni, a partire da lunedì 30 marzo, alle ore 18, il profilo Instagram del Teatro La Fenice ospita una diretta del celebrato regista veneto a dialogo ogni volta con un artista diverso, a sua volta collegato dal proprio profilo Instagram. L’altro giorno, venerdì, è toccato a Dago.

Il tema della chiacchierata: eros e opera lirica, dallo scambismo di “Così fan tutte” di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte alle bombastica femminilità della zingara “Carmen” di Bizet, dalla puttana della “Traviata” di Verdi a “Madame Butterfly” di Puccini.

